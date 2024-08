Hélicoptères de Woodside : «Macky Sall avait décidé de filer le marché à son ami mais …»

Le Dg de NHV-WA fait de graves révélations concernant l’attribution du marché de trois hélicoptères pour le transport du personnel et du fret de Woodside dans la perspective de l’exploitation du champ pétrolier Sangomar. Dans un entretien accordé au journal Source A, Cheikh Tidiane Ndiaye dénonce les agissements de l’ancien régime.

Le revirement de Woodside

« Après dépouillement, l’offre de la Société NHV-WA qui était la seule à avoir rempli toutes les conditions requises, a été retenue, et le contrat a été transmis aux fins de signature. Ce qui fut fait. Mais aussi invraisemblable que cela puisse paraître, Woodside s’est réveillée un beau jour pour ne plus apposer sa signature sur le contrat. Et là, naturellement, nous, NHV-WA, ne pouvions pas rester les bras croisés. Surtout que nous avions déjà commencé, sur fonds propres, des investissements estimés à plusieurs milliards F Cfa et destinés à la mise en place de toutes les installations et la logistique requises en matière aéronautique. »

« Sophie Gladima m’avait dit de laisser Héliconia profiter du marché »

« Conscient qu’il y avait anguille sous roche, nous avions adressé aux autorités d’alors une correspondance, par le biais de nos avocats. Pour leur dire que “nous avions présenté la meilleure offre pour la fourniture de ces trois (3) hélicoptères. La ministre du Pétrole de l’époque, Sophie Gladima, en présence des avocats de NHV-WA (Mes Aly Fall devenu bâtonnier, Assane Dioma Ndiaye, Baboucar Cissé, Demba Ciré Bathily, Seni Dione), m’avait dit de laisser Héliconia profiter du marché que NHV avait gagné par appel d’offres international. Naturellement, j’avais catégoriquement refusé, d’autant que la ministre d’alors ne nous avait servis aucun argument, pour espérer qu’on acceptât de lâcher un marché que nous avions gagné de la manière la plus juste. »