Gestion de l’eau: le Ministre Cheikh Tidiane Dièye à l’écoute des populations de ...

Le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane DIEYE, a présidé, ce 02 janvier, les concertations sur la gestion de l’eau dans les régions de Kaolack et Kaffrine.

Cette rencontre s’est tenue à la Chambre de Commerce en présence des autorités administratives et territoriales (Gouverneurs, Préfets, Sous-préfets, Présidents des Conseils départementaux, Maires…), du Directeur Général de l’OFOR, M. Hamade Ndiaye, des Directeurs Généraux de la SONES, M. Abdoul Niang et de la SEN’EAU, M. Magatte Niang, du Directeur des Opérations de FLEX’EAU, société délégataire de service public de l’eau en zone rurale dans lesdites régions, M. Abdou Aziz Gueye et de plusieurs responsables d’associations d’usagers de forages.