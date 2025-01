Fille tuée à Malika : les horribles aveux du meurtrier présumé, ses voisins balancent

Portée disparue le soir du 31 décembre, Diary Sow, 12 ans, a été retrouvée morte le lendemain, mercredi 1er janvier, dans la salle de douche d’un voisin de sa famille établie au quartier Diamaguène 2 de Malika.

Son meurtrier présumé, El H. M. Fall, est passé aux aveux. Repris par Source A, il reconnait « avoir tué l’adolescente par strangulation » dans sa chambre avant de « trainer le corps de sa victime dans les toilettes », histoire, dit-il, «de changer les habits quand il a remarqué que ceux [qu’elle portait] étaient sales ». Il a pris la fuite quand il s’est rendu compte que sa victime présumée ne respirait plus. Le père de famille invoque toutefois des circonstances atténuantes, arguant qu’«il avait consommé cinq doses de Képas de crack, acheté auprès de l’un de ses fournisseurs», au moment de passer à l’acte, souligne L’Observateur. Le journal révèle que l’accusé, « un ancien émigré qui a vécu en Italie avec ses parents, qui y résident toujours, s’est installé avec son épouse, leur fille et la nourrice de celle-ci, dans un immeuble R+2 appartenant à ses parents, à son retour au Sénégal ».

« Accro au crack, [Fall] a rapidement noué des liens avec les réseaux de trafic de cette drogue dans la banlieue, ce qui lui a permis d’en obtenir régulièrement pour sa consommation personnelle », avance la même source. Repris par le titre du Groupe futurs médias, des voisins balancent : « Lorsqu’il est sous l’emprise de la drogue, il devient belliqueux et moins sociable. » Les interlocuteurs de L’Obs soufflent que « Fall a divorcé de son épouse 15 jours avant de commettre ce crime ».