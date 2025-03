Me Cheikh Khoureychi Ba : L’héritage immortel d’un défenseur de la justice

Le Sénégal perd l’un de ses avocats les plus brillants et les plus engagés. Me Cheikh Khoureychi Ba, figure emblématique du Barreau, s’est éteint le 26 mars 2025 à Istanbul, en Turquie, des suites d’une maladie. Son décès plonge le monde judiciaire dans une profonde tristesse, tant il a marqué son époque par son éloquence, son intégrité et son engagement indéfectible pour la justice et les libertés fondamentales.

Au fil des années, Me Ba s’était imposé comme une voix forte et respectée, incarnant les valeurs d’indépendance, de rigueur et de probité qui fondent la profession d’avocat. Son parcours exceptionnel a été jalonné de combats de haute importance, notamment en tant que défenseur du leader politique Ousmane Sonko. À travers ces affaires à forte portée symbolique, il s’est affirmé comme un avocat de principes, toujours du côté du droit et de la vérité.

Le 29 mars 2025, ses confrères, proches et admirateurs lui ont rendu un dernier hommage lors de la levée du corps à l’hôpital Principal de Dakar, suivie de son inhumation au cimetière de Yoff. Les témoignages, venus de tous horizons, traduisent l’empreinte profonde qu’il laisse derrière lui.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a salué « un avocat de talent, une voix singulière du Barreau ». Barthélémy Dias, ancien maire de Dakar, a rappelé son « intégrité exemplaire, son professionnalisme inébranlable et son engagement pour la défense des principes démocratiques ». Ces hommages reflètent unanimement l’admiration et le respect qu’il inspirait.

Me Cheikh Khoureychi Ba nous quitte, mais son héritage demeure. Celui d’un avocat passionné, d’un défenseur infatigable des opprimés et d’un homme dont la droiture et l’humanisme continueront d’inspirer des générations. Son départ est une perte immense pour la profession, mais son combat pour la justice reste plus vivant que jamais.

Puisse sa mémoire guider ceux qui, comme lui, ont choisi de consacrer leur vie à la défense des droits et des libertés

Que son âme repose en paix