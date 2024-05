Gambie : Les lampions se sont éteints sur le 15ème somme

Les rideaux sont tombés sur la 15ème Session Ordinaire de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) qui s’est tenu du 4 au mai 2024 en terregambienne. Sorti de terre pour l’occasion, le Centre de Conférence Internationale Sir Dawda Kairaba Jawara a accueilli plus de 2000 délégués venant des 57 états membres de l’Organisation.

Le sommet a été l’occasion pour les Chefs d’État et de governement de passer au crible les défis auxquels la Oumah Islamique est confrontée: la coopération, le commerce, les multiples conflits armés qui continuent de causer la mort et la desolation à Gaza, en libye, au Soudan, au Yemen non sans mentioner le sort des Rohingyas.

En conférence de presse post-sommet, le Président Adama Barrow a appelé à l’union sacrée, insistant que seule l’unité peut permettre à l’OCI d’atteindre ses objets.

“Plus nous sommes unis, plus nous sommes forts,” a-t-il laissé entendre.

Reprenant en écho la résolution sur la Palestine, le Président Barrow appelle à un cessez-le-feu immédiat.

Au moment oú l’armée israelienne menace d’envahahir Rafah, le leader gambien est d’avis qu’une solution politique est toujours possible.

Le Sécrétaire Général de l’OCI Hissein Brahim Taha, qui s’est également addressé aux journalistes, a rappelé l’adoption d’une résolution sur la Palestine et de la Mosquée Al Quds Al Sharif non sans avoir mentioné le communiqué final qui couvre les questions politiques, humanitaires, légales, économiques, culturelles, sociales et touchant aux médiats.

Rappelons que le sommet a été marqué par la participation de la Chine (invitée d’honneur), du Japon et de l’Émirat d’Afghanistan dirigé par le regime des Talibans arrivés au pouvoir en 2021…

Par Abdoulie John