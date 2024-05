La grande faucheuse a encore frappé la nation. Cette fois-ci, c’est dans les rangs de la gendarmerie nationale qu’elle a sévit. A en croire des informations parvenues à Kéwoulo, l’un des anciens haut-commandants de la gendarmerie nationale a passé l’arme à gauche.

Originaire de Guinguéno, le général Mamadou Diop est un ancien qui commandant de la gendarmerie territorial avant de devenir, pendant longtemps, un haut commandant en second avant de diriger la gendarmerie. De sources proches de sa famille militaire, “le général Mamadou Diop est décédé ce jour à Dakar.” Ancien haut commandant de la gendarmerie nationale, le général Mamadou Diop a remplacé le général François Gomis à la tête de la maréchaussée.

Et ce règne qui a commencé en 1994 s’est terminé en 1998 ouvrant, ainsi, la voie du commandement au général Mame Pathé Seck qui aura servi sous deux présidents: Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Avant le général Mamadou Diop et François Gomis, de nombreux chefs ont eu à diriger la gendarmerie nationale.

Et, de tous ceux-là, les gendarmes se souviennent toujours du général Wally Faye, un des plus bel exemples de commandement. La levée du corps a été effectuée ce matin à 10 hueres à l’hoptal principal de Dakar et l’enterrement aura lieu demain à Yoff. A sa famille et aux hommes qui ont servi sous son commandement, Kéwoulo présente ses sincères condoléances et prie Allah de l’acceuillir en Ses paradis.