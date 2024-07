France : Ibrahima K, le Sénégalais abattu après une agression contre un policier, aurait …

Ibrahima K., l’homme qui a attaqué un policier au couteau près des Champs-Élysées avant d’être abattu, a-t-il tué au couteau un adolescent, à Courbevoie, en banlieue parisienne, environ une heure avant son passage à l’acte ? C’est ce que laissent « supposer » les « premières investigations » du 1er District de police judiciaire (DPJ) de Paris, a confirmé ce vendredi matin le parquet de Paris, confirmant des informations d’Actu 17. Le parquet de Nanterre, qui a saisi le Service départemental de police judiciaire des Hauts-de-Seine (SDPJ 92) de l’enquête sur le meurtre de Courbevoie, est de son côté « en mesure de confirmer qu’il s’agit [bien] du même suspect ». Ce vendredi en fin de matinée, néanmoins, les deux enquêtes n’avaient toujours pas été jointes.

C’est vers 18h15 qu’une Courbevoisienne contacte la police. Au troisième étage de son immeuble de la rue d’Essling, son attention a été attirée par des cris laissant soupçonner une violente dispute dans un appartement. « Tu l’as tué », entend-elle même crier. Les parties communes sont maculées d’inquiétantes traces de sang. Cette femme a aussi aperçu un homme prendre la fuite à scooter. Lorsque les forces de l’ordre pénètrent dans ce logement, elles découvrent un adolescent de 16 ans gisant, inanimé, dans son sang. Il présente des plaies par arme blanche au thorax et à l’abdomen. Les secours, rapidement sur place, tenteront tout pour le réanimer. Sans succès.

Alors que les forces de l’ordre figent encore la scène de crime, des gens poussent la porte de cet appartement. Ils expliquent qu’ils sont des proches du squatteur de ce logement. Ils sont inquiets, car ils n’ont pas de nouvelle de leur proche, au profil psychiatrique très instable. Il aurait fugué du domicile de ses parents, dans le Loiret, mais aussi d’un hôpital psychiatrique. Sa famille remet aux policiers sa photo et surtout, son identité : il s’agit d’Ibrahim K., Sénégalais de 27 ans en situation régulière, et connu des services de police, selon une source policière. Moins d’une heure plus tard, il sera abattu par un policier stagiaire rue Vernet, dans le VIIIe arrondissement de Paris, après s’être rué avec un couteau sur son collègue, le blessant grièvement. Le scooter de sa potentielle première victime sera retrouvé garé à proximité.