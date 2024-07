Fortes Pluies : Louga dévoile ses défaillances infrastructurelles

Quelques millimètres de pluie ont suffi pour révéler les mille et une difficultés du trafic à Louga. La mobilité est de plus en plus difficile pour les Lougatois. La pluie tombée récemment a mis à nu les failles de certaines infrastructures routières de la région. Des tas d’immondices charriés par les eaux se sont accumulés dans des caniveaux bouchés, tandis que la terre balayée a laissé apparaître les nids de poule, compliquant la circulation pour les automobilistes.

« On a du mal à rouler à cause du mauvais état de la route. Avec les nids de poule, on est obligé de faire des détours. Sur ce, on a augmenté le prix du transport. L’eau ne passe pas parce qu’il n’y a même pas de canal. C’est trop difficile pour nos conducteurs », déclare un chauffeur, exprimant le ras-le-bol des professionnels du transport.

De grands nids de poule et des eaux stagnantes sont visibles presque partout, rendant la conduite dangereuse et impraticable. Un conducteur de moto Jakarta liste les contraintes de déplacements.

« Nous allons devoir rester des jours sans travail. Après de fortes pluies, il n’existe pas de système d’évacuation des eaux stagnantes. C’est pourquoi ce lieu, situé dans un bassin, est un réceptacle des eaux de ruissellement. Les canalisations vont finir par rejeter des eaux usées. Ce qui ne fera qu’augmenter nos difficultés ».

La situation est également pénible pour les piétons et les rares chauffeurs qui acceptent encore de transporter des passagers.

« Les rares chauffeurs qui acceptent de nous conduire, nous obligent à payer plus cher. Je pense que les conducteurs de voitures doivent prendre leur mal en patience. Nous pensons que c’est plus que le moment pour que les pouvoirs publics commencent à engager les travaux de cette route », indique un riverain, appelant à une intervention urgente des autorités