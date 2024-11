Fatou Diome lauréate du Prix 2024 de la Coalition française pour la diversité culturelle

Fatou Diome a été désignée lauréate du Prix 2024 de la Coalition française pour la diversité culturelle. « En 2024, la Coalition française pour la diversité culturelle a décidé de mettre à l’honneur la femme de lettres Fatou DIOME, afin de saluer son engagement en faveur de la diversité culturelle », lit-on dans le communiqué de la Coalition française pour la diversité culturelle.

La Coalition récompense également la structure « Cartooning for Peace » pour son action de promotion de la diversité culturelle et de soutien à l’égalité des genres à travers son projet « Dessine-moi l’égalité des genres » qui se déploie dans les quartiers prioritaires de la ville de Vaulx-en-Velin.

Créée en 1997, la Coalition française pour la diversité culturelle regroupe plus de quarante organisations professionnelles de l’ensemble des secteurs culturels et créatifs tels que le cinéma, l’audiovisuel, spectacle vivant, l’édition, la musique, les arts graphiques et plastiques… Ensemble, elles défendent la liberté d’expression et de création, et le droit pour chaque État de définir des politiques de soutien à la création.

Avec la remise de ses prix de la Diversité Culturelle depuis 2011, la Coalition Française récompense des parcours professionnels et artistiques et encourage des bonnes pratiques en faveur de la défense et de la promotion de la diversité culturelle.

Fatou Diome, femme de lettres sénégalaise, a marqué la scène littéraire internationale avec des œuvres telles que Le Ventre de l’Atlantique, Kétala, et Les Veilleurs de Sangomar.

En plus de ses écrits, elle s’engage activement sur des sujets de société, plaidant pour des valeurs républicaines, une coopération équitable entre l’Europe et l’Afrique, et la dénonciation des injustices et stéréotypes dans les relations internationales.

À travers ses prises de parole publiques, elle se positionne comme une figure majeure des lettres francophones et une ambassadrice de la diversité culturelle.