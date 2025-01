Farba Ngom : Quand le Fouta se dresse en rempart face aux accusations

Face aux accusations de détournement de fonds publics portées contre le député Farba Ngom, la communauté du Fouta a réagi avec une mobilisation sans précédent, témoignant d’une solidarité inébranlable. Le 23 janvier 2025, Agnam, son bastion politique, a accueilli un rassemblement de grande envergure, réunissant des milliers de partisans, venus aussi bien des différentes régions du Sénégal que de la diaspora.

Ce rassemblement, marqué par la présence de figures politiques influentes telles que d’anciens ministres, des députés, des maires de la région de Matam et des cadres de l’Alliance pour la République (APR), illustre l’importance stratégique et symbolique de Farba Ngom dans le paysage politique sénégalais. Me Moussa Bocar Thiam, maire de Ourossogui, a pris la parole pour dénoncer ce qu’il a qualifié de justice politisée. Il a affirmé avec force : « Nous refusons toute tentative de manipulation judiciaire. Farba Ngom est une figure clé pour le Fouta et pour le Sénégal. Nous le défendrons avec fermeté ». Les manifestants ont, eux aussi, exprimé leur indignation, dénonçant une supposée tentative de liquidation politique orchestrée par des adversaires cherchant à neutraliser un acteur politique influent. Selon eux, les poursuites engagées visent à fragiliser Farba Ngom, un allié de poids au sein de l’APR. Le député Abdou Karim Sall, parmi les voix les plus critiques, s’est opposé à la levée de l’immunité parlementaire, qu’il considère comme un précédent dangereux menaçant l’autonomie des élus du peuple. Prenant la parole devant ses soutiens, Farba Ngom a exprimé sa gratitude pour cet élan de solidarité, tout en réaffirmant son attachement aux principes républicains et à l’État de droit. « Mon engagement envers la République est sans faille. Mon mentor Macky Sall m’a inculqué le respect de la justice et des institutions. Je demeure un républicain convaincu », a-t-il déclaré avec assurance. Cette mobilisation massive du Fouta en faveur de Farba Ngom met en lumière plusieurs enjeux cruciaux. Elle interpelle sur l’indépendance de la justice sénégalaise et sur les risques de son instrumentalisation à des fins politiques. Par ailleurs, elle souligne la complexité des relations entre les leaders communautaires et les institutions républicaines, dans un contexte où le soutien populaire demeure un levier essentiel pour peser sur les décisions judiciaires et politiques.

Les partisans de Farba Ngom appellent à une justice impartiale et à un traitement équitable, tout en réaffirmant leur confiance en leur leader. Cette affaire pose des questions fondamentales sur l’équilibre des pouvoirs, la gouvernance et la préservation des droits des élus dans une démocratie en quête de maturité.