Escroquerie : Un émigré qui voulait des bains mystiques se faire escroquer par deux charlatans et réclame ses 5 250 000 F

Sollicité par un émigré qui voulait des bains mystiques pour faire fructifier ses affaires et se protéger, Abdoulaye Cissé et son ami, Doudou Diop, tous deux charlatans, sont accusé d’escroquerie.

En effet, l’émigré avait sollicité Abdoulaye Cissé, charlatan, pour qu’il lui fasse des bains mystiques pour faire fructifier ses affaires et se protéger. Un jour il voit sur le statut du charlatan un autre homme, Doudou Diop, qui faisait du charlatanisme et qui immolait une chèvre. L’émigré, étant plus gourmand, a demandé à être mis en contact avec Doudou Diop.

Il prend ainsi les services des deux imposteurs. Les deux ont effectivement reconnu avoir formulé des prières pour fructifier la richesse de El Hadji Niang.

“J’avais saisi Abdoulaye Cissé pour qu’il fasse des prières pour moi pour que je fructifie mes affaires en Espagne. Je leur ai envoyé plusieurs sommes d’argent. Ils m’ont dit de revenir au Sénégal parce qu’ils avaient des prières à me donner. Ils m’ont dit de vendre ma maison ; ce que j’ai fait. Ils m’ont dit qu’ils allaient fructifier mon argent jusqu’à un milliard”, explique El Hadji Niang.

Ils lui donnent un délai de deux semaines, mais avant la date butoir, l’émigré a réclamé aux deux charlatans son argent.

“Nous ne lui avions rien garanti. Nous lui avions dit que cela dépendait de Dieu. Nous avons reçu la somme de 2 400 000 F au lieu des 5 250 000 dont il parle. Nous nous sommes partagé l’argent”, explique Doudou Diop qui dit avoir hérité du don de fructifier une richesse de son père et qu’il aidait juste Abdoulaye Cissé.

Ce dernier, pour sa part, dit avoir juste reçu la somme de 150 000 F de la part de l’émigré. Il réfute avoir partagé avec son ami 2 millions F Cfa.

Pour le procureur, la zone de Mbour constitue une plaque tournante de ce genre de pratiques et on ne sait pas pourquoi. Il a invité les juges à sonner l’alerte en infligeant des peines qui vont décourager les charlatans. Il a requis une peine d’un an.

Les deux charlatans seront fixés sur leur sort mardi prochain.