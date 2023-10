La junte au pouvoir à Bamako a décidé d’annuler l’autorisation donnée à Air France de reprendre la desserte du Mali, ont indiqué mercredi deux hauts responsables maliens et un responsable dans le transport aérien.

“La décision a été annulée car l’accord a été donné sans consultation de la hiérarchie“, a dit un responsable. Air France avait annoncé mardi qu’elle allait recommencer à desservir le Mali à partir de vendredi avec un avion et des équipages d’une compagnie tierce après deux mois de suspension dans un contexte de tensions au Sahel et entre Bamako et Paris.