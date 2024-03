Deux morts dans une collision d’avions en vol.

L’Autorité kényane de l’aviation civile a affirmé dans un communiqué enquêter sur les causes d’un “accident” ayant eu lieu mardi matin “impliquant un avion Cessna appartenant à (la société) Ninety-Nines Flying School et un Dash 8 appartenant à (la compagnie aérienne kényane) Safarilink”, sans évoquer de bilan.

Le chef de la police de Nairobi, Adamson Bungei, a communiqué auprès de l’AFP la mort des deux passagers du Cessna, l’apprenti pilote et son instructeur.

Contactée par téléphone par l’AFP, la société Ninety-Nines Flying Club, qui se présente sur son site internet comme une école de pilotage “destinée aux secteurs privé, commercial et aérien”, a confirmé un “incident ce matin” (mardi), sans plus de commentaire. Safarilink a expliqué dans un communiqué que les 39 passagers et 5 membres d’équipage d’un vol à destination de Diani, station balnéaire de la côte kényane, avaient entendu “une forte détonation peu après le décollage” de l’aéroport Wilson mardi matin.

“Aucune victime n’a été signalée” à bord de l’avion qui a immédiatement fait demi-tour, ajoute la compagnie, qui dessert 18 destinations au Kenya et en Tanzanie voisine. L’aéroport Wilson est un petit aéroport situé au sud de Nairobi, d’où partent principalement des vols domestiques, notamment vers la côte et les parcs nationaux. Il est situé à une quinzaine de kilomètres de l’aéroport international Jomo Kenyatta, le plus important du pays.