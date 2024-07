ENA : les misères de l’ex-DG avec Amadou Bâ puis avec Sonko

Mouhamadou Lamine Diallo n’est plus le directeur général de l’École nationale d’administration (ENA). Il a été remplacé par Mor Fall. Un inspecteur des finances à la place d’Inspecteur général d’État (IGE), qui a cédé son fauteuil après avoir vécu quelques misères, si l’on en croit Le Quotidien.

Dès qu’il a été nommé directeur de l’ENA, en octobre 2023, sous Macky Sall donc, Mouhamadou Lamine Diallo a alerté Amadou Bâ, à l’époque Premier ministre, sur les difficiles conditions d’études dans son établissement. Dans un courrier produit à cet effet, il lui expose la situation, notamment que pour 266 pensionnaires, l’École ne compte que 110 lits.

La correspondance est restée sans suite. Amadou Bâ, candidat à la présidentielle du 24 mars, était «sans doute plus préoccupé par sa campagne», imagine Mouhamadou Lamine Diallo, repris par Le Quotidien.

Macky Sall parti, Bassirou Diomaye Faye, vainqueur de l’élection, s’installe au Palais. Il nomme Ousmane Sonko à la Primature. Deux anciens de l’ENA au sommet de l’exécutif. Mouhamadou Lamine Diallo reprend sa plume et écrit au nouveau chef du gouvernement. «Il lui a produit un courrier pour lui faire l’état des lieux et lui demander, comme il l’avait fait avec Amadou Bâ, de prendre des mesures d’urgence. Cela n’a pas fait bouger les choses», pointe le journal du groupe Avenir communication.

Accrocheur, l’ex-patron de l’ENA envoie un courrier de relance. Sans guère plus de succès, selon Le Quotidien. Une troisième correspondance portant la signature de Mouhamadou Lamine Diallo sera adressée à Ousmane Sonko. Cette fois-ci, rapporte la même source, le directeur de l’ENA sollicite des ordres de mission pour les membres de la délégation de son établissement qui devaient se rendre à Tunis dans le cadre d’échanges de programmes avec l’ENA tunisienne.

À la suite de son courrier, Lamine Diallo reçoit un coup de fil du second de Mouhamadou Aminou Lô, le secrétaire général du gouvernement. Le Quotidien laisse entendre que les échanges n’ont pas été des plus cordiaux : à son interlocuteur qui l’invite à se conformer aux nouvelles règles de l’Administration en matière d’ordre de mission, le directeur de l’ENA rétorque que pour ce faire, il attend des directives du Premier ministre ou un décret du président de la République. Comprendre : une notification en bonne et due forme des nouvelles dispositions.

Pas d’ordres de mission, pas de mission en Tunisie. Au grand dam de Lamine Diallo qui, selon Le Quotidien, s’est désolé en privé que «des Énarques foulent ainsi aux pieds les règles de l’Administration». Et pour illustrer davantage son propos, il cible la position occupée par Mouhamadou Aminou Lô : «On ne peut pas nommer au poste de secrétaire général du gouvernement quelqu’un qui ne soit pas administrateur civil, aux termes de l’article 4 du décret régissant la Primature.»