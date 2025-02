Révélations de l’IGE : Vers une refonte de la gouvernance fiscale sous l’ère Diomaye Faye

Les rapports de l’Inspection Générale d’État (IGE), fruit des investigations approfondies menées dans plusieurs structures publiques depuis l’instauration du nouveau régime, ont commencé à être transmis au bureau du président Diomaye Faye. Ces dossiers, d’une sensibilité accrue, soulèvent des enjeux majeurs en matière de gouvernance et de transparence dans la gestion des affaires publiques. Selon des informations rapportées par Libération ce lundi, relayées par Seneweb, ces révélations pourraient initier des mesures correctives significatives.

Face à ces conclusions, le président de la République aurait ordonné l’ouverture d’une mission visant à examiner minutieusement les exonérations fiscales accordées ces dernières années. L’objectif est de vérifier la conformité de ces avantages fiscaux avec les normes en vigueur et d’identifier d’éventuels abus ou irrégularités. Ce dossier s’annonce particulièrement complexe, car il implique des décisions économiques stratégiques susceptibles d’avoir eu des impacts financiers significatifs sur l’État.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de rigueur, à l’image de l’enquête récente menée au sein de la Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID), laquelle a mis en lumière des dysfonctionnements dans la gestion des ressources humaines. Une telle approche reflète une volonté manifeste de renforcer la redevabilité et de lutter contre toute forme de malversation, bien que ces actions puissent provoquer des tensions au sein de certaines sphères administratives et politiques.