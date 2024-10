Mauvaise nouvelle pour la coalition “Takku Wallu”. Dieynaba Diop, Présidente du Mouvement “Souxali Kaolack”, a pris une décision retentissante en annonçant publiquement son choix de boycotter la liste dirigée par l’ancien président Macky Sall dans la région de Kaolack, une ville qui lui est chère, où elle est née, a grandi, et où elle espère reposer un jour.

En citant André Gide – « Le choix, c’est le rejet de ce que l’on ne choisit pas » – Dieynaba Diop justifie son rejet non seulement des candidats, mais aussi des orientations économiques désastreuses qui, selon elle, ont étouffé Kaolack et la région naturelle du Saloum au cours des douze dernières années. « Les législatives 2024 constituent un tournant décisif dans un contexte particulier. L’APR a perdu le pouvoir, dit-on, parce qu’on n’a pas choisi le meilleur profil, mais cela n’est que superficiel. Les mauvais choix sur les politiques de développement sont bien plus fatals, surtout dans ma ville, celle qui m’a vue naître, grandir et où je me reposerai pour l’éternité. »

Un engagement passé oublié

Lors des élections législatives de 2022, Dieynaba Diop s’était pleinement engagée pour assurer la victoire de l’APR dans la région, malgré les résultats mitigés des élections locales. En mobilisant huit véhicules et en investissant plus de 30 millions de francs CFA de ses propres ressources, elle avait mené une campagne vigoureuse sur le terrain. Grâce à ces efforts, la victoire avait été assurée. Cependant, elle n’avait jamais revendiqué une place sur la liste électorale. Son engagement visait exclusivement à servir l’intérêt de Kaolack. Malheureusement, les élus n’ont pas répondu aux attentes ni atteint les objectifs fixés pour la région.

Face à l’absence d’une politique de développement concrète pour Kaolack, Dieynaba Diop, après de nombreuses consultations avec les militants et sympathisants de son mouvement “Souxali Kaolack”, a décidé de boycotter ces élections. « C’est face à ce constat désastreux, et à l’absence d’une véritable politique de développement pour Kaolack, que nous avons décidé de ne pas prendre part à ces élections, en faveur de la coalition Takku Wallu. Ce choix mûrement réfléchi, et largement concerté avec notre mouvement, militants et sympathisants, est la conséquence des orientations économiques qui pénalisent Kaolack », a-t-elle précisé.

La région naturelle du Saloum sacrifiée

Sa décision vise particulièrement la liste départementale de Kaolack de “Takku Wallu”., qu’elle considère comme n’étant pas au service des intérêts de la région. En dressant le bilan de l’ancien régime, Dieynaba Diop n’a pas mâché ses mots. « La région naturelle du Saloum a été sacrifiée. Nous avons agi, proposé des solutions pour le développement économique et social, mais rien n’a été fait », affirme-t-elle, soulignant l’urgence de redresser la situation. Bien que son mouvement se retire des élections, cela ne signifie pas qu’ils resteront inactifs.

D’ici le 17 novembre, Dieynaba Diop s’engage à annoncer clairement la position du Mouvement Souxali Kaolack sur les prochaines élections. Elle compte également faire un bilan complet de son compagnonnage avec l’APR, une collaboration qui date de 2013. Résolue à défendre les intérêts de sa ville, elle assure qu’elle continuera à agir sur le terrain avec pour objectif la prospérité et le développement de Kaolack.