J’avais en son temps alerté la jeunesse et les Sénégalais sur ce que le monde dit de «l’opposition à Macky Sall» recelait de dangers pour les combattants de la souveraineté nationale que nous sommes. Cette opposition ressemble fortement à un groupe d’alliés et ils sont, pourtant, les pires ennemis auxquels nous allons devoir faire, un jour, face. Et contre qui nous allons laisser beaucoup de plumes; puisque nos leaders les ont longuement fréquentés et ont certainement partagé beaucoup de secrets.

Si certains m’avaient cru dans ma mission d’alerte et ont considérablement participé à ce périlleux projet qu’a été l’éveil des consciences sous la sanguinaire dictature de Macky Sall et que cette prise de conscience a conduit au changement que nous connaissons aujourd’hui, à la tête du Sénégal, nombreux ont été ceux qui ont pensé que «les révélations du «journaliste de Pastef» -ou «pro Sonko» dont je fus affublé- ne sont que des règlements de comptes.» Une guerre des égos, une bataille entre ambitieux de même génération. Génération ? Ce mot plein de sens, qui a inspiré plus d’un penseur, voudrait, selon Franz Fanon, que «chaque génération (doive), dans une relative opacité, découvrir sa mission, l’accomplir ou la trahir.»

Bougane Guèye Dany, Madiambal Diagne, Thierno Bockoum et compagnie qui sont devenus, aujourd’hui, «les nouveaux opposants» du Président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, ont raté le train de l’Histoire. Et ont trahi la mission qui est celle de notre génération: donner espoir à nos semblables et remettre le Sénégal sur les voies du développement. Même si la réalisation de cette mission semble marquer le pas, nous y parviendrons à coup sûr. Lorsque l’on regarde les parcours individuels de ces néo-opposants, on se rend compte qu’ils n’ont jamais inspiré personne, même pas leurs propres enfants.Encore moins leurs quartiers respectifs.

Ils n’ont dirigé ni participé à aucune lutte d’intérêt général et n’ont jamais accompli aucune mission honorable, dont leurs semblables peuvent se souvenir pour la raconter aux générations futures dans l’espoir qu’elles y trouvent force et boussole.

A chaque fois qu’on les a entendus déblatérer, faire une logorrhée verbale, déverser leur venin sur le Président Diomaye Faye et son Premier ministre, c’est que leurs intérêts matériels ont été menacés.

C’est la même chose avec “le porté disparu” Cheikh Yérim Seck qui, au lendemain de sa libération, pour de sordides affaires de «diffusion de fausses nouvelles» et de «tentative d’avortement clandestin», avait déclaré mettre en place un mouvement politique dénommé CY221 qui allait «se battre aux côtés du peuple opprimé du Sénégal.»

En son temps, une partie du peuple avait cru que «le tartuffe de Louga» allait changer. Mais, quelques jours après, tout le peuple s’est rendu compte que c’était une communication adressée au palais : donnez-moi à manger sinon je vous empêcherai de faire la sieste!

Emprunter une voie déjà explorée, n’est pas tracer la route de l’insubordination. Bougane Guèye Dany n’a rien inventé, il ne fait que s’inspirer de méthodes crasseuses déjà utilisées par Souleymane Jules Diop pour se faire remarquer. Un moyen de chantage méthodiquement pratiqué par d’autres hâbleurs du dimanche pour exister socialement et être sous les lambris dorés!

C’est très facile de s’en prendre au Premier ministre Ousmane Sonko tout en sachant que jamais il ne descendrait aussi bas dans les caniveaux et répondre aux attaques malsaines sinon de comploteurs dans l’affaire Adji Sarr à des opportunistes qui s’étaient planqués quand Macky Sall nous emprisonnait, nous exilait, nous humiliait et tuait les nôtres.

Bougane Guèye Dany comme ses semblables ont tout faux d’accuser le Président Bassirou Diomaye Faye d’être le responsable de cette désespérante situation de notre jeunesse. Comme ce n’est non plus pas à Ousmane Sonko de rendre compte de l’assassinat -par Macky Sall et de sa soldatesque- de jeunes qui ont donné leur vie pour la réalisation de ce projet porté par l’actuel PM. C’est à lui Bougane Guèye Dany, opposant acharné de jour de Macky Sall lorsque les caméras sont présentes et collaborateur docile du «lion fainéant» la nuit, quand personne n’est là pour montrer la hideuse face de son visage juvénile. Ce sont des gens comme lui, visiteurs de nuit du palais -selon les témoignages jamais démentis de Birima Ndiaye sur la TFM- qui ont permis au dictateur Macky Sall de commettre ce qu’il a fait au Sénégal.

Comme tout bon pionnier, j’étais isolé dans mon combat de vigie de la Révolution citoyenne. J’étais presque inaudible lorsque je disais à la jeunesse qu’il fallait se méfier de ce si proche «ami» qui s’affichait le jour aux côtés de Ousmane Sonko, conspuait Macky Sall et son gouvernement devant les caméras et lorsque la nuit tombait et que tous les chats étaient tous devenus gris flirtait avec Adji Sarr et l’aidait, l’encourageait et l’exhortait à maintenir ses accusations mensongères contre Ousmane Sonko, comme nous l’a si bien avoué Françoise Hélène Gaye que personne ne peut soupçonner de sympathie ni pour moi encore moins pour le leader de Pastef. Le nouveau Bougane Guèye que nous voyons aujourd’hui, plein de colère et capable de ne s’intéresser qu’au sac à main de la Première Dame est celui-là que j’ai vu venir. Et contre qui j’avais mis Ousmane Sonko en garde. C’est un homme aigri, sournois, un opportuniste, manipulateur et froid calculateur pour ne pas dire plus…

Des gens comme lui ne peuvent pas accepter que le Pastef qu’ils ont combattu de toute leur force soit devenu maitre du destin du Sénégal…Ils enragent tous les jours de voir les militaires dire «Excellence» à Bassirou Diomaye Faye et «Monsieur le Premier ministre» à ce Ousmane Sonko qu’ils avaient cru enterrer en prison. Devant leur télé dans le secret de leur intimité comme à chaque fois que l’occasion leur a été offerte, ils ne se privent pas de maudire cet ignoble personnage qu’a été Macky Sall. Et de lui souhaiter pour toujours les flammes de la géhenne pas pour avoir massacré des Sénégalais qui ne voulaient que le changement mais d’avoir permis à de jeunes souverainistes de prendre le pouvoir à Dakar.

Parce qu’après leur avoir donné des gages que «le Pastef était fini» et que «jamais Ousmane Sonko ne serait rien dans ce pays», il était revenu lui ouvrir, grandement, les portes du palais présidentiel où il a accompagné son poulain, Bassirou Diomaye Faye. Cela, Bougane Guèye Dany comme tous les planqués d’alors ne le pardonneront jamais au dictateur de Fouta….pardon de Fatick puisque les Foutanké n’en veulent plus….

Babacar Touré Mandjou

Journaliste et Directeur de Publication de Kéwoulo