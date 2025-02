Chronique : Serigne Habib Ndaw invite les syndicalistes à plus de patriotisme

L’heure est grave, trés grave même aujourd’hui au sénégal au vue du rapport publié ces jours ci par la cour des comptes, qui laisse apparaître un carnage financier sans précédent dans l’histoire post indépendance du Sénégal. Une BANQUEROUTE FRAUDULEUSE pour LA DESTRUCTION ORGANISÉE DU PAYS, qui est équivalent à un ACTE DE GUERRE, orchestrée par l’ancien régime. Face à la gravité de la situation, les syndicalistes devraient avoir une approche de solidarité nationale et de responsabilité collective. Dans de telles circonstances, la priorité doit être à la reconstruction du pays et à la stabilité ses finances plutôt qu’à des revendications sociales qui ne sont pas urgentes.

Le rôle des syndicalistes dans cette situation est de se montrer solidaires de l’effort national. L’ unité nationale devient primordiale pour traverser la crise. Ainsi, le patriotisme syndical réside dans la capacité à comprendre l’urgence du moment et à mettre de côté des revendications qui, bien que légitimes, ne sont plus prioritaires.

Un sacrifice général pour l’intérêt national devient une obligation fondamentale, UN EFFORT DE GUERRE de toutes les forces vives de la nation pour faire à cette situation inédite, condition sine qua pour sauver le Sénégal des attaques de ces ennemis antipatriotiques, de les neutraliser, et de les empêcher de nuire à jamais le pays , par un soutien aux réformes économiques nécessaires pour rétablir l ‘équilibre financier du pays.

Dans un cadre de crise, il est crucial que les syndicats participent à la sensibilisation des travailleurs et de la population sur les enjeux du moment. L’adhésion à une vision collective et patriotique pour sauver le pays de la débâcle économique et redresser les finances publiques peut constituer un acte fondamental de solidarité nationale.

Le patriotisme syndical face à une situation de crise doit se traduire par un sens profond de responsabilité envers la nation, une gestion prudente des priorités et un engagement à soutenir des réformes et des sacrifices temporaires au nom de l ‘intérêt général, acte de solidarité et d’amour pour la patrie.

“On ne scie pas la branche sur laquelle on est assis ” Le syndicalisme responsable, c’est l ‘équilibre entre les revendications sociales des travailleurs et la survie de l ‘entreprise, pas d ‘entreprise, pas de syndicat. L’anarchie s’installe là où il n’y plus État stable.

