Trafic de chanvre en Casamance : quand les douanes sénégalaises frappent fort

La Journée internationale de la Douane (JID) a offert une opportunité de mesurer l’ampleur du trafic de chanvre indien dans la région sud du Sénégal, particulièrement à Ziguinchor. L’événement a été marqué par l’incinération de marchandises prohibées, notamment plus de 3 tonnes de chanvre indien, mettant en évidence l’ampleur de ce fléau dans cette partie du pays.

En effet, des marchandises d’une valeur totale estimée à 445 millions de francs CFA ont été détruites, comprenant : 3,439 tonnes de chanvre indien, 22 kg de graines de chanvre indien, un lot de médicaments contrefaits d’une valeur de 86 millions de francs CFA, un lot de billets noirs saisis, d’une contre-valeur de 140 millions de francs CFA. Le Colonel Malang Diédhiou, Directeur régional des Douanes de la zone sud, a souligné : « Ces opérations révèlent l’importance de ce trafic dans la région. Elles traduisent également notre engagement à lutter contre ce phénomène à travers une collaboration renforcée. » .Les forces de sécurité, notamment la Gendarmerie, la Police et les Eaux et Forêts, travaillent en synergie avec les douanes pour contrer ce phénomène préoccupant. Le Colonel Diédhiou a exprimé son optimisme quant à une réduction significative de ce trafic grâce à une coordination accrue entre les différentes forces de sécurité et les douanes. La journée a débuté par une randonnée pédestre, réunissant autorités administratives, membres de la société civile et divers participants. Lors de cette ouverture, le Gouverneur de la région, Mor Talla Tine, a appelé à une meilleure collaboration des populations avec les douanes. Il a rappelé que cet appui est essentiel pour :

Renforcer les recettes budgétaires de l’État,

Protéger les consommateurs contre les marchandises illicites.

L’événement s’est achevé par une cérémonie de décoration des officiers des douanes pour leur contribution remarquable, suivie d’un panel sur la coopération régionale. Ce dernier a notamment renforcé les liens avec les douanes de Guinée-Bissau, soulignant l’importance de la coopération transfrontalière dans la lutte contre les trafics illicites. Cette Journée internationale de la Douane a été un moment fort pour réaffirmer l’engagement des douanes sénégalaises en matière de sécurité et de protection économique. Les opérations menées, combinées aux activités de sensibilisation, traduisent la volonté des autorités de préserver les intérêts des citoyens tout en luttant fermement contre les réseaux criminels opérant dans la région sud du pays.