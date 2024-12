Senghor, Wade et Sonko : Trois leaders, trois époques, un impact durable

Depuis l’indépendance en 1960, trois leaders se démarquent par leur empreinte indélébile sur la scène politique sénégalaise : Léopold Sédar Senghor, Abdoulaye Wade et Ousmane Sonko. Chacun, à sa manière, a incarné une étape clé de l’évolution politique et démocratique du pays.

Senghor, l’homme de la démission historique

Au soir du 31 décembre 1980, Léopold Sédar Senghor surprend le monde en annonçant sa démission volontaire. Après avoir conduit le Sénégal à l’indépendance, il devient le premier président africain à quitter le pouvoir sans contrainte, établissant un précédent de gouvernance pacifique. Ce départ, bien qu’anticipé par les rumeurs, reste un acte unique et éblouissant qui symbolise son attachement aux valeurs démocratiques.

Wade, le père de l’alternance démocratique

Après 26 ans d’opposition acharnée, Me Abdoulaye Wade incarne l’alternance politique tant attendue. Le 19 mars 2000, il brise un règne de 40 ans du Parti socialiste en remportant le second tour de l’élection présidentielle avec 58,5 % des voix. Wade, par son discours iconique affirmant qu’on peut « divorcer avec une femme, mais pas lui trouver un mari », symbolise la ténacité et l’endurance en politique. Sa victoire marque un tournant historique, consolidant les bases de la démocratie sénégalaise.

Sonko, l’outsider devenu figure centrale

Radié de la fonction publique en 2016, Ousmane Sonko fait son entrée en politique avec une détermination qui le propulse rapidement sur le devant de la scène. Devenu député en 2017, il s’affirme comme le plus farouche opposant à Macky Sall. En 2024, après avoir été incarcéré, Sonko sort de prison et engage une campagne électorale éclair. En seulement neuf jours, son candidat, Bassirou Diomaye Faye, remporte une victoire retentissante, mettant fin à l’ère Macky Sall et marquant une nouvelle alternance 24 ans après celle de Wade.

Trois époques, trois symboles

Senghor incarne le sens de l’État et l’élégance démocratique, Wade le triomphe de la résilience, et Sonko la révolte populaire et l’espoir d’un renouveau. Ces trois figures, bien que différentes dans leurs styles et contextes, représentent les piliers successifs de l’histoire politique du Sénégal, chacun ayant contribué à écrire un chapitre crucial de son évolution démocratique.

Avec Direct News