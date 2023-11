District sanitaire de Bambey : Les agents dénoncent des « recrutements clientélistes »

Les agents des différentes structures sanitaires du département de Bambey ont dénoncé le « recrutement clientéliste » du personnel de santé avant de mettre en garde le médecin-chef du district et la tutelle, rapporte Libération.

« Nous nous insurgeons contre la tutelle qui affecte ici à chaque fois des personnes au moment où le district regorge de ressources humaines, toute catégorie confondue. Des maitrisards depuis des années au niveau du district dans la précarité sans contrat et avec des salaires misérables. Nous demandons au médecin-chef du district et aux autorités administratives de faire plus de plaidoyer auprès du gouvernement et de maires pour le recrutement du personnel communautaire, qualifié et non qualifié dans la fonction publique locale ou dans la fonction publique nationale », a plaidé, le porte-parole de l’intersyndicale.

L’intersyndicale exige du médecin-chef de revoir son système de nomination au sein de l’équipe cadre en favorisant la promotion interne des agents les plus méritants tout en y impliquant l’ensemble des partenaires sociaux. Il demande aussi au médecin-chef de donner plus de considération et de respect à l’égard de son personnel et surtout les personnels communautaires du centre de santé.

Le médecin-chef promet de répondre ultérieurement aux accusations formulées contre lui.