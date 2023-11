Tribunal de Dakar : Oustaz Assane Seck face au juge le 21 novembre

L’audition sur le fond du dossier de Oustaz Assane Seck, prévue jeudi 16 novembre devant le juge d’instruction du 2e cabinet du tribunal de Dakar n’a finalement pas eu lieu. La raison, le religieux n’a pas pu rejoindre le tribunal.

Selon des informations de presse, les agents chargés d’aller le chercher pour l’amener au juge, ne l’ont pas trouvé dans sa cellule à la prison de Rebeuss où il séjournait depuis son arrestation. On leur a notifié que Oustaz Seck avait été transféré à la prison de Sébikotane. Finalement, son audition aura lieu le mardi 21 novembre.

Pour rappel, Oustaz Assane Seck vient a été placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction du deuxième cabinet pour «atteinte à la sûreté de l’Etat, appel à l’insurrection, actes et manœuvres à troubler l’ordre public », après une émission télévisée dans laquelle il affirmait : « soit Ousmane Sonko est candidat et il gagne l’élection ; soit il n’est pas candidat et le pays brûle ».