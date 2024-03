Bambey: Pape Malick Ndour, signe 319 contrat« Xëyu ndaw ni »et annonce l’ouverture de la Maison de la Jeunesse dans deux mois

Le ministre de la Jeunesse, de l’Entrepreneuriat et de l’Emploi, Pape Malick Ndour, a procédé samedi, à la signature de 319 contrats destinés aux jeunes du département de Bambey. C’était à l’occasion d’une visite qui a permis au ministre de la Jeunesse de faire le point sur l’état des travaux de construction de la Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté.

Pour la phase 2 du Programme « Xëyu ndaw ni » : Plus de 700 jeunes des départements de Bambey et de Diourbel bénéficient d’un contrat de travail de 3 ans.

Pape Malick Ndour explique : «conformément aux directives du président de la République, nous sommes venus aujourd’hui à Bambey pour renouveler les contrats du Programme «Xëyu daw ñi», au profit des jeunes. Il y a au total 319 jeunes qui ont pu bénéficier de ce programme. Le président de la République a eu la générosité de mobiliser 450 milliards de francs CFA pour les accompagner dans le cadre de leur insertion. C’est un programme que nous avons déroulé durant les trois dernières années».

Avant de passer à la signature des nouveaux contrats avec les 420 jeunes bénéficiaires du département de Diourbel, dans le cadre de la 2e phase du Programme « Xëyu ndaw ni », le ministre de la jeunesse et de l’emploi s’est rendu d’abord à Bambey afin d’établir 319 nouveaux contrats de 3 ans. « Conformément aux décisions de son excellence Monsieur le président de la République, nous sommes venus aujourd’hui (samedi) à Bambey pour renouveler les contrats du Programme ‘‘Xëyu Ndaw ni’’ au bénéfice des jeunes. Au total, 319 personnes ont pu bénéficier de ce programme aujourd’hui à Bambey (…) pour leurs accompagner dans le cadre de leurs insertion. Cette année, le président de la République a voulu innover en demandant au ministère de la jeunesse de travailler pour faire signé aux jeunes des contrats d’une durée de trois (03) années. (…) Le président nous a demandé d’ouvrir un nouveau volet qui est consacré aux collectivités territoriales», a affirmé le ministre Pape Malick NDOUR.

Les travaux du Dac de Keur Samba Kane, à l’arrêt depuis 2 ans. En marge de la cérémonie de signature de nouveaux contrats à Bambey, le ministre de la jeunesse et de l’emploi, Pape Malick NDOUR, est allé constater de visu les travaux du domaine agricole communautaire de Keur Samba Kane qui est à l’arrêt depuis deux (02) ans. « L’arrêt est dû que nous avons quelques difficultés avec l’entrepreneur », a fait savoir le ministre Pape Malick NDOUR. Selon lui, sous peu, avec l’appui de l’agent judiciaire de l’État, les travaux seront redémarrés. À l’arrêt des travaux du DAC, selon le ministre, le niveau des travaux était presque à hauteur de 90%. Diourbel réceptionnera dans 2 mois sa maison de la jeunesse et de la citoyenneté. Le ministre de la jeunesse, en marge de la cérémonie de signature de nouveaux contrats qu’il a présidé ce samedi soir vers 18 heures à Diourbel, a effectué une visite de chantier au niveau de la maison de la jeunesse et de la citoyenneté qui est en construction depuis bientôt 4 mois. Cette infrastructure de 5000m² vaut un coût d’un milliard FCFA. Il est composé de bureaux, de salle de spectacle, d’auditorium, d’une salle de Gym, d’une cuisine, de logements, d’un terrain omnisports, d’une agora et d’une piscine. Le chantier qui est à hauteur de 60% de taux d’exécution, selon le ministre, sera réceptionné d’ici 2 mois.