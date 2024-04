Université Alioune Diop de Bambey :Les membres du (Saes-Uadb) crachent leur colere par le port de brassards rouges…

Les membres de la coordination Université Alioune Diop de Bambey du Syndicat autonome des enseignants du supérieur (Saes-Uadb) sont en colère. D’après le Soleil, ils observent, depuis lundi pour six jours, un mouvement d’humeur marqué par le port de brassages rouges.

Repris par le quotidien d’information, Lat Tabara Sow, Coordonnateur de ladite section et ses camarades, fulminent contre « le déficit budgétaire (un budget ne couvrant que 8 mois de salaires), le manque d’infrastructures pédagogiques et administratives autonomes pour chaque Unité de formation et de recherche (Ufr) et Institut » ainsi que « la persistance des problèmes d’électricité et d’approvisionnement en eau dans le campus de Bambey. »

Les syndicalistes du SAES de l’UADB déplorent aussi ce qu’ils considèrent comme étant « une massification incontrôlée des effectifs d’étudiants sans accompagnement budgétaire ni d’infrastructures. »

Dans le cadre de leur plan d’actions, ils menacent de passer à la vitesse supérieure si leurs revendications ne sont pas prises en charge dont « le respect de la dignité des enseignants et de l’ensemble des acteurs de la communauté universitaire. »

Les syndicalistes de l’UADB, qui interpellent le nouveau ministre de l’Enseignement supérieur, Dr Abdourhamane Diouf, réclament par la même occasion « un audit financier, comptable et administratif de leur université ».