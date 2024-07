Dans son discours, un Trump apocalyptique promet de mettre fin aux guerres contre

Donald Trump s’est dépeint jeudi en dirigeant à la stature internationale, capable de mettre fin aux conflits dans le monde “avec un coup de téléphone”, tout en décrivant une vision apocalyptique du monde actuel.

“Nos adversaires ont hérité d’un monde en paix et l’ont transformé en une planète en guerre“, a-t-il déclaré dans un discours, souvent décousu, au dernier jour de la convention du Parti républicain à Milwaukee.

“Regardez cette attaque contre Israël. Regardez ce qui se passe en Ukraine”, a-t-il lancé.

“Je mettrai fin à toutes les crises internationales que l’administration actuelle a créées, y compris l’horrible guerre avec la Russie et l’Ukraine, qui n’aurait jamais eu lieu si j’étais président“, a lancé le candidat républicain, citant également la guerre dans la bande de Gaza, provoquée par l’attaque du Hamas contre Israël, le 7 octobre.

A propos du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, Donald Trump a également lancé: “Il aimerait que je revienne aussi. Je pense que je lui manque, si vous voulez savoir”.

“Je m’entends bien avec lui“, a déclaré le républicain, qui avait rencontré Kim Jong Un à trois reprises sous sa présidence sans parvenir à un accord. Donald Trump a ainsi promis qu’en cas de retour à la Maison Blanche, la Corée du Nord, qui possède l’arme nucléaire, arrêterait de lancer des missiles.

En plus d’une heure et demie de discours, le candidat a repris ses thèmes favoris et dénoncé un monde, selon lui, au “bord de la Troisième Guerre mondiale“.

“Il y a une crise internationale comme le monde en a rarement connu (…), la guerre fait rage en Europe, au Moyen-Orient, un spectre croissant de conflit plane sur Taïwan, la Corée, les Philippines et toute l’Asie. Et notre planète est au bord de la troisième guerre mondiale“, a-t-il lancé dénonçant la faiblesse du président démocrate Joe Biden.

Il oppose le contraste de sa présidence (2017-2021) où “nous n’avions pas de guerres”, et promis de “rétablir la paix, la stabilité et l’harmonie dans le monde entier”.

“Sous notre direction, les Etats-Unis seront à nouveau respectés”, a dit le magnat républicain.

Selon plusieurs médias américains, il pourrait s’entretenir au téléphone vendredi avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Une éventuelle victoire de Donald Trump à l’élection du 5 novembre inquiète à Kiev et dans de nombreuses capitales européennes, alors que le candidat républicain entretient le flou sur la poursuite du soutien américain financier et militaire à l’Ukraine face à l’invasion russe lancée en février 2022.

“Au monde entier, je vous le dis: nous voulons récupérer nos otages et il vaudrait mieux qu’ils soient là avant que je ne prenne mes fonctions, sinon vous paierez un très lourd tribut“, a encore lancé M. Trump, à propos des otages encore retenus par le Hamas dans la bande de Gaza.

Il s’est aussi engagé à construire une version du système de défense antimissile israélien, “Dôme de fer”, pour les Etats-Unis.