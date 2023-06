Exploitation de ferraille : Le Ministre Abdou Karim Fofana veut mettre de l’ordre

Abdou Karim Fofana veut mettre de l’ordre dans le secteur de la ferraille. C’est tout le sens de la rencontre qu’il a initiée lundi à la sphère ministérielle Habib Thiam pour permettre aux acteurs de conclure et de signer un protocole en ce sens. Pour autant, les membres de l’association des ferrailleurs et brocanteurs sont sortis de la salle, après la signature, sans grand enthousiasme.

La cause, a priori la déclaration du ministre après les différentes interventions. «L’objectif est de prioriser la satisfaction des besoins des industriels en prenant toute mesure de nature à faciliter leur approvisionnement. Mais, à condition aussi que les industriels respectent les prix et les délais de paiement», a glissé M. Fofana. «L’objectif c’est d’avoir un secteur fort avec des ferrailleurs bien rémunérés, des grossistes bien rémunérés, mais aussi des industriels qui emploient, qui paient des impôts et qui nous permettent en fin d’année d’optimiser notre patrimoine économique», a-t-il encore relevé non sans louer l’accord nouvellement signé.

«Ce protocole d’accord vise à mettre en place un cadre consensuel pour mieux prendre en considération les préoccupations des différents acteurs dans l’intérêt du secteur. Il définit les responsabilités et obligations des fournisseurs de ferraille, communément appelés ferrailleurs, des industriels et des exportateurs en vue d’assurer la couverture des besoins des industriels», a-t-il insisté, notant que l’intérêt de cette approche réside dans le fait qu’elle permet d’accroître l’envergure et la cohérence des actions pour plus d’efficacité et de résultats.

M. Fofana a par ailleurs souligné la nécessité de la mise en place d’un outil de collecte des données sur la ferraille. Alors que les acteurs proposent une plateforme d’exploitation et d’exportation qu’ils vont gérer, lui veut un support électronique que va gérer l’Etat et qui sera un outil de collecte et de surveillance. «Ce dispositif contribuera à coup sûr à plus de transparence dans les opérations», a-t-il estimé. Le ministre a exhorté les acteurs à poursuivre les concertations dans une démarche participative et inclusive. Ceci, a-t-il dit, pour un secteur plus performant.