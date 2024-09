Direction de l’emploi : Yankoba Diémé rassure les agents du pôle Emploi

Le ministre du Travail, de l’Emploi et des relations avec les Institutions a effectué une visite hier, mardi 17 septembre 2024, à la Direction de l’emploi. Monsieur Yancoba Diémé a, devant les agents du pôle Emploi fortement mobilisés, rassuré qu’ils recevront très bientôt leurs émoluments à hauteurs de 380 millions de nos francs.

Sans salaire depuis bientôt cinq mois, ces agents se sont d’abord félicité de la visite du Ministre avant d’insister sur les problèmes auxquels ils font face avec cet état de fait aux conséquences fâcheuses. Les non salariés ont aussi déploré les conditions difficiles dans le cadre de leur travail.

Dans sa réponse, le Ministre Yankoba Diémé a dit que ” le personnel du pôle emploi a été recruté sans aucune ligne dédiée au paiement. Le montant dédié à la Convention État-employeur qui est de 10 milliards, a été jusque-là utilisé pour le paiement de ces agents alors que cette somme n’était pas destinée au paiement des salaires. C’est ce qu’on pourrait qualifier en comptabilité de détournement d’objectifs. C’est la situation que nous avons trouvée. Mais ceci n’explique pas les retards de salaire. Il se trouve que durant le premier trimestre 2024, les 2 milliards qui étaient destinés au premier trimestre ont été bien décaissés. Malheureusement, à notre grande surprise, bien que cette transaction soit signalée dans la passation de service supervisée par l’Inspection générale d’État (IGE), au mois de mars, un montant de 601 millions a été décaissé dont on ne connaît jusqu’à présent la destination”.

En outre, le Ministre Yankoba Diémé n’a pas raté l’occasion de rappeler les cinq priorités du Chef de l’Etat en relatant la nécessité de définir et de mettre en œuvre une politique inspirée par le « PROJET » de transformation systémique du Sénégal. De cela, le Ministre du Travail, de l’Emploi et des relations avec les Institutions a décliné les cinq orientations majeures devant être érigées en axes prioritaires de l’action gouvernementale. ”Le premier axe qui tient à cœur le Président de la République est la jeunesse, l’éducation, la formation, l’entreprenariat et l’emploi des jeunes et des femmes’’ explique-t-il.

Selon Yankoba Diémé, les arriérés de salaires des agents du pôle emploi se fixent à environ 380 millions. Une réponse qui a eu le mérite de rassurer les agents du pôle Emploi qui ne savent plus sur quel pied danser face à cette situation. Monsieur Yankoba Diémé,a dans la foulée exhorté les agents à poursuivre sans faille la collaboration, marquant ainsi la fin de la rencontre entre le Ministre du Travail et les agents du pôle Emploi.