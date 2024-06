La société Khaby Lame Srl confirme l’information de Libération. Le journal a révélé ce mercredi 5 juin que le célèbre tiktokeur a porté plainte contre Expresso, lui reprochant d’utiliser frauduleusement son image à des fins commerciales. Dans un communiqué repris par le quotidien d’information, Khaby Lame Srl précise que «cette utilisation se fait en violation flagrante des lois sénégalaises et internationales car ne se basant sur aucun contrat en vigueur».

Le tiktokeur et l’opérateur de téléphonie étaient liés par un contrat d’un an signé le 17 janvier 2022, rappelle la source, appuyant Libération. «Plus d’un an et demi après la fin du contrat, nous avons constaté avec une grande surprise et beaucoup de regrets que la société Expresso Sénégal utilise toujours l’image de Khaby Lame pour des campagnes publicitaires en totale violation de la loi», pointe Khaby Lame Srl avant de renseigner que l’affaire est pendante depuis des mois devant les juridictions sénégalaises et est conduite par le cabinet de Me Bamba Cissé.