Un engagement confirmé : Amsatou Sow Sidibé nommée Présidente de la CNDH du Sénégal

Le Président de la République du Sénégal a procédé, par décret n° 2025-581 en date du 28 mars 2025, à la nomination de Madame Amsatou Sow Sidibé au poste de Présidente de la Commission nationale des Droits de l’Homme (CNDH), pour un mandat de six ans non renouvelable.

Cette décision fait suite aux dispositions de l’arrêté n°032321 du 12 décembre 2024, qui encadre la création, l’organisation et le fonctionnement du Comité de sélection des candidats à ce poste stratégique. Trois candidatures avaient été présélectionnées par le comité institué par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, et soumises à l’arbitrage final du chef de l’État.

Professeure titulaire des Facultés de Droit, Madame Sow Sidibé jouit d’une réputation d’excellence académique et d’un engagement constant pour la promotion des droits humains. Retraitée de l’enseignement supérieur, elle reste une figure respectée du paysage intellectuel et militant sénégalais.

La Commission nationale des Droits de l’Homme, institution indépendante, joue un rôle fondamental dans la promotion, la protection et la défense des droits humains au Sénégal. En nommant Madame Sidibé, les autorités ont ainsi fait le choix d’une personnalité reconnue pour sa compétence, son intégrité et son expérience.

Ce mandat de six ans, qui ne pourra être renouvelé, place Madame Amsatou Sow Sidibé au cœur des grands enjeux de gouvernance démocratique et de respect des libertés fondamentales dans un contexte national et international en constante évolution.