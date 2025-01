Développement personnel : Les conseils indispensables pour renforcer votre communication grâce à l’écoute

Diriger c’est écouter les besoins des collaborateurs et les satisfaire dans la mesure du possible. Écouter permet d’obtenir toute l’information nécessaire à une collaboration positive. Commencer par écouter plutôt que débuter avec son plan sa vision des choses, favorise l’émergence d’un climat de travail intrinséquement satisfaisant. Et de bien réussir l’accomplissement de ses missions. Écouter est la meilleure façon d’apprendre. On écoute pour comprendre et non pour répondre Les gens réagissent favorablement à ceux qui les écoutent.

La clé de l’influence des autres n’est pas seulement de savoir bien parler mais de savoir aussi bien écouter. “La nature nous a dotés de deux oreilles et d’une langue” (Epictéte). Il faut alors écouter deux fois plus qu’on ne parle. L’écoute active consiste à bien suivre son interlocuteur acquiesser par des hauchements de tête parfois. De poser des question si nécessaire. Si vous n’êtes pas d’accord ne l’interrompez pas. Laissez le développer ses idées sinon il ne vous écoutera pas. Écouter avec patience. Nul n’est persuasif qu’un auditeur attentif.

S’opposer si on est en désaccord doit se faire avec tact et esprit positif. Il faut alors reconnaître la validité de certains arguments avant de critiquer.

Méthode :

1) On concéde un des arguments.2. On oppose un argument contraire. 3. On insiste en l’illustrant. Exemple : vous venez de dire … je dois admettre que…reconnaissez …que.

