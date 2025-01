Accès au financement : Un casse-tête pour les acteurs du monde rural (Par M. Djibril BA)

Pour accompagner les acteurs du monde rural et faire face aux défis de la sécurité alimentaire, dans le cadre de la Stratégie Nationale de Développement Économique, les nouvelles autorités ont prévu un budget global de 1 070 milliards Fcfa au profit du secteur primaire (production agricole, élevage, pêche). Conformément aux nouveaux défis de l’actuel gouvernement, en adéquation avec les différents axes du référentiel Horizon 2050, ce budget va fortement soutenir les différents maillons des chaînes de valeur agricoles. L’accent sera mis particulièrement sur la mécanisation agricole, le développement de l’agro-industrie pour diminuer les pertes post-récoltes et la modernisation des infrastructures d’irrigation en vue de booster la productivité agricole. A travers cette approche, l’État du Sénégal confirme sa volonté manifeste d’atteindre l’autosuffisance alimentaire grâce à une agriculture intensifiée, la maîtrise de l’eau et la vulgarisation des bonnes pratiques agricoles.

De nos jours, le financement constitue un véritable casse-tête pour les acteurs des chaînes de valeur agricoles et agroalimentaires. Le secteur agricole, majoritairement composé d’exploitations de type familial, occupe seulement 3 à 5% des encours globaux de crédit enregistrés dans le financement de l’économie en général. La disponibilité insuffisante ou l’absence des ressources financières, combinée aux échecs de nos politiques de crédit dans le secteur de l’agriculture, impacte négativement sur les performances du secteur et par ricochet sur notre économie.

A cela s’ajoutent la faiblesse de la productivité agricole due aux menaces climatiques, l’instabilité de la pluviométrie, le manque de structuration des chaînes de valeur agricoles et agroalimentaires dans certaines zones agroécologiques, l’absence de modèles de financement intégrés, l’absence de garantie, l’absence de stratégie de mitigation des risques inhérents à l’agriculture, etc. Malgré l’existence de certains instruments de garantie tels que le FONSIS et le FONGIP et d’autres mécanismes mis en place par l’Etat et le secteur privé sous forme de fonds de garantie, le déficit des crédits bancaires dans le secteur demeure une préoccupation pour les acteurs.

Parallèlement, la COVID-19 et ses corollaires ont impacté négativement sur la qualité du portefeuille des institutions financières qui ont comme cible le monde rural. A date, plusieurs petits producteurs (agriculture familiale) à la base enregistrent une ardoise d’impayés dans certaines institutions financières de la place et occasionnent une rupture de relation et/ou un déclenchement de processus de recouvrement aux contentieux conformément aux principes qui réglementent l’activité bancaire.

Fort de tous ces constats, pour relancer le secteur de l’agriculture, l’Etat devra impérativement trouver avec les parties prenantes des moyens pour renforcer les mécanismes de financement des banques parapubliques et trouver une solution aux impayés comptabilisés par les producteurs grâce à l’impact de la COVID-19 et de la baisse de la productivité agricole due aux menaces climatiques. A cela s’ajoute aussi son obligation, après mise en place des programmes de distribution des intrants, de régler sans délai les montants dus aux opérateurs privés stockeurs afin de préparer la prochaine campagne de l’hivernage. La célérité dans le traitement des factures dues au profit des centaines d’opérateurs privés stockeurs permettra de financer d’autres secteurs de l’économie comme le commerce et le transport.

Sous ce rapport et dans une perspective d’amélioration de l’efficacité des filières agricoles et agroalimentaires, il devient nécessaire et urgent de revoir le système de la politique de financement de l’agriculture dans notre pays. Ledit système devra être corrélé avec les objectifs de production agricole et agroalimentaire tout en intégrant la contribution du secteur privé.

Si nous nous référons aux axes stratégiques du référentiel et de la Stratégie nationale de développement économique (SNDE), force est de constater que les autorités se sont à nouveau engagées à faire du développement de l’agriculture et de l’agro-industrie une priorité. La finalité de cet objectif est d’atteindre l’autosuffisance alimentaire et de mettre fin à la dépendance du pays aux importations, notamment en riz et à certains produits horticoles pendant une certaine période de l’année. Parallèlement, certaines industries comme la SONACOS, les agroindustriels dans les chaînes de valeur riz et arachide en particulier, la SODEFITEX, etc. ne parviennent plus à atteindre leurs besoins en collecte et de relèvement du niveau de leur plateau technique. Toutes ces faiblesses expliquent l’absence de performances dans le secteur agricole et par ricochet des difficultés pour assurer un retour sur investissement par les entrepreneurs agricoles et les institutions de financement.

Pour atteindre la souveraineté alimentaire et contribuer à résoudre la problématique de l’emploi des jeunes à travers le secteur primaire, l’État du Sénégal, à défaut de procéder à des réformes qui les regrouperont en un seul instrument fort et performant, doit impérativement promouvoir la mise en valeur du potentiel agricole en appuyant les institutions financières comme La Banque agricole (LBA), la Banque nationale de développement agricole (BNDE), la DER-FJ et les autres instruments de financement. En sus, l’implication du secteur privé local dans le financement de l’agriculture, à travers des partenariats publics privés (PPP), devra être facilitée par les nouvelles autorités. Le développement de partenariats publics privés, grâce à la facilitation de l’État, permettra, in fine, la mise en place de mécanismes de financement innovant et sécurisant, à travers la mise en place de fonds de garantie, de lignes de crédit à des taux concessionnels et de durée de longue maturité pour l’acquisition d’infrastructures et d’équipement agricoles. En d’autres termes, la mise en place d’un écosystème de financement favorable, à travers une approche chaîne de valeur, sera une excellente opportunité pour minimiser les risques et inciter les institutions de financement à injecter leurs ressources et d’assurer un retour sur investissement. Il s’agira d’encourager et de développer des mécanismes comme la tierce détention, le système de récépissé d’entrepôt, l’affacturage etc. Des sucessstories existent mais malheureusement lesdits mécanismes ne sont pas pérennes dans certaines zones agroécologiques à cause de certains goulots d’étranglement comme la faiblesse relative à l’organisation des faîtières à la base, la rareté de certains produits pendant une certaine période de l’année, manque d’infrastructures de stockage etc.

Cet accompagnement devra aboutir à la mise en place d’offres spécifiques de crédits à l’investissement pour accompagner le développement d’une agriculture plus performante sur les plans agronomique, économique, écologique, commercial et plus résiliente face aux aléas, notamment climatiques. En sus, pour minimiser les risques intrinsèques à l’activité agricole et faire face aux éventuels sinistres (inondations, ravageurs, oiseaux granivores, vagues de chaleur et autres), la Compagnie nationale d’assurance agricole (CNAAS) doit être accompagnée dans l’élaboration de produits d’assurance taillés sur mesure afin de rendre notre agriculture résiliente et d’inciter les institutions de financement à injecter leurs ressources dans le secteur.

Si nous faisons un diagnostic du financement de l’agriculture, nous comprendrons que les crédits de court terme, au profit des acteurs des chaînes de valeur, ont montré leurs limites et pas performants face aux nombreux aléas dont le secteur fait face. En d’autres termes, toutes organisations de producteurs et d’entrepreneurs agricoles qui ratent une campagne agricole a moins de chance pour cheminer avec les institutions financières ; certes des mécanismes existent, mais pas performants, sans impacts et non pérennes.

A date, quel est le niveau d’endettement des producteurs et des autres acteurs du secteur agricole ?Quel est leur niveau d’impayés dans les portefeuilles des institutions financières locales ? Quelle stratégie pour une reprise de relation entre certains agri-entrepreneurs et les institutions financières de la place ? Quel mécanisme innovant pour toucher tous les acteurs des chaînes de valeur ? Quels mécanismes pour booster les ressources stables des institutions financières de la place ? En amont du financement, pour assurer un retour sur investissement, quelle stratégie pour rentabiliser la production agricole ? Quelles stratégies pour permettre pour appuyer les institutions de financement à accéder aux fonds verts climat ? Voilà tant d’interrogations qui méritent une réponse si nous envisageons de faciliter l’accès au crédit par les producteurs et de développer les chaînes de valeur agricoles.

A SUIVRE

Djibril BA

Ingénieur Agroéconomiste

Ingénieur Financier

MBA en Finance et Management

Ancien Cadre de Banque

Doctorant en sciences économiques et Gestion

Président du mouvement PROGRÈS, allié du PASTEF

E-mail : [email protected]