Deuxième retour de parquet pour Guy Marius et Cie

Gardés à vue depuis leur manifestation devant les grilles du palais de la République, Guy Marius Sagna et ses camarades qui faisaient face au procureur de la République, ont bénéficié d’un deuxième retour de parquet. Les activistes arrêtés vendredi dernier, paient ainsi leur opposition à la hausse des prix de l’électricité effective depuis le 1er décembre dernier.

Comme l’avait écrit Kewoulo, le parquet a décidé de se payer les nerfs des activistes arrêtés devant les grilles du palais de la République et en attente de connaitre leur sort. En attente d’être édifiés sur leurs sorts, Guy Marius Sagna et compagnie vont devoir continuer à se morfondre dans les geôles des commissariats central et du plateau. A l’origine de cet énième retour de parquet se trouve, officieusement, la volonté du procureur de la République de jouer sur leurs nerfs. Officiellement, des sources de Kewoulo ont cru savoir que le parquet cherche encore dans l’arsenal judiciaire Sénégalais des articles susceptibles de corser davantage leur dossiers.

Ainsi, de flagrants délit de participation à une marche non autorisé, les parquetiers veulent désormais charger leurs dossiers avec des délits d’appel à l’insurrection, de troubles à l’ordre public en plus de la rébellion et de l’outrage à agents dépositaire de l’autorité publique collés à la seule personne de Guy Marius Sagna. De la flagrance qui leur permettrait d’être jugés rapidement, les activistes pourraient être placés sous mandat de dépôt et être obligés de dépendre d’un juge d’instruction qui pourrait ouvrir une information judiciaire à leur encontre. Avec cette disposition du code de procédure pénale, ils risquent de patienter plusieurs mois avant d’espérer voir le bout du tunnel.