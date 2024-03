Présidentielle 2024 : Sonko retourne à la Cour suprême pour...

Ousmane Sonko à nouveau devant la Cour suprême. Le recours de l’Agent judiciaire de l’État (AJE) contre l’ordonnance du juge d’instance de Dakar dans l’affaire portant sur la réintégration de l’opposant sur les listes électorales sera examiné le 14 mars prochain par la Chambre administrative de la juridiction, nous informe t-on.

Le journal note toutefois que l’affaire est devenue sans objet. Et pour cause, souligne un conseil du leader de Pastef (parti dissous) à la source, « Sonko (est) déjà écarté » de la course présidentielle par le Conseil constitutionnel.

Outre la décision des 7 Sages, l’avocat invoque le projet de loi sur l’amnistie comme autre motif qui anéantit l’intérêt de la requête.

Il explique : « Cela n’aura plus d’objet si ce dernier (Ousmane Sonko) bénéfice de l’amnistie. »