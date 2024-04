Saint Louis: 15 chauffeurs de transport “war gaindé” font l’objet de retour de parquet

Saint-Louis, au Sénégal, est le théâtre d’une situation tendue impliquant les chauffeurs d’Allô Taxi, communément appelés “War Gaindé”. Récemment, une vingtaine d’entre eux ont été arrêtés par la police pour violation de la réglementation sur le transport public de passagers. Arborant des brassards rouges, ces transporteurs ont manifesté dans les rues pour protester contre l’arrestation de leurs camarades et les mesures répressives qui entravent leur activité. Ils ont attiré l’attention des autorités compétentes sur les difficultés croissantes qu’ils rencontrent dans l’exercice de leur profession.

Selon Cheikh Mbodj, leur porte-parole, les chauffeurs d’Allô Taxi font face à une situation difficile en raison des tracasseries policières. Depuis 2017, ils ont créé des agences telles que Walou des jeunes chauffeurs, où plus de 100 personnes travaillent. Vingt de leurs camarades ont été arrêtés lors d’un voyage, ce qui n’est pas normal. Ils possèdent des véhicules de transport et demandent au président Bassirou Diomaye Faye de libérer les voitures Allô Taxi. De plus, ils ont souligné les difficultés rencontrées sur les routes, notamment les extorsions d’argent de certains policiers et gendarmes. Ils ont interpellé le Premier ministre Ousmane Sonko et les autorités administratives de Saint-Louis, affirmant que la jeunesse Allô Taxi contribue à l’économie locale et ne peut pas laisser leurs véhicules au garage sans rien faire.