La question brûlante du moment est de savoir si Ousmane Sonko, Premier ministre du Président Bassirou Diomaye Faye, présentera sa déclaration de politique générale devant les députés de la quatorzième législature. Cette incertitude découle du fait que le gouvernement actuel ne dispose pas encore d’une majorité à l’Assemblée nationale.

Le climat politique semble se diriger vers des tensions accrues entre le régime actuel et les partisans de l’ancien président Macky Sall. Dans ce contexte, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a pris un décret (n° 2024-1880) pour convoquer l’Assemblée nationale en session extraordinaire ce jeudi 05 septembre 2024. Cette session s’appuie sur l’article 84 de la Constitution et comprend un ordre du jour chargé.

Les points à l’ordre du jour incluent le projet de loi de règlement pour la gestion 2022, défendu par le Ministère des Finances et du Budget, le projet de loi autorisant la ratification de la convention de l’Union Africaine sur la coopération transfrontalière (Convention de Niamey), défendu par le Ministre de l’Intégration Africaine et des Affaires Étrangères, et le projet de loi relatif à la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH), soutenu par le Ministre de la Justice.

L’un des moments clés de cette session sera la présentation de la déclaration de politique générale par le Premier ministre Ousmane Sonko. Cependant, une épée de Damoclès plane sur cette session avec la menace de dépôt d’une motion de censure par le président du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yaakaar, dont les partisans sont toujours fidèles à l’ancien président Macky Sall.

La date du 12 septembre 2024 pourrait bien marquer un tournant décisif. En effet, c’est la date butoir fixée, par le Président Bassirou Diomaye Faye pour une possible dissolution de cette Assemblée nationale, où la majorité est toujours détenue par les partisans de Macky Sall. Les jours à venir s’annoncent cruciaux pour l’avenir politique du Sénégal.