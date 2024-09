La compagnie aérienne nationale Air Sénégal est une nouvelle fois confrontée à des retards significatifs sur la liaison Cap Skirring – Aéroport International Blaise Diagne (AIBD). Ce mercredi 04 septembre 2024, un vol initialement prévu pour 16h40 n’a toujours pas décollé, laissant les passagers dans une attente interminable et dans une grande incertitude.

Un passager, souhaitant garder l’anonymat, a contacté la rédaction de kewoulo.info pour exprimer sa profonde frustration. Selon lui, le décollage a été repoussé à deux reprises avant qu’une annonce ne soit faite vers 18h30. Un speaker a alors informé les passagers que des informations supplémentaires seraient communiquées dans une heure, précisant que les techniciens travaillaient toujours sur le problème technique.

Malgré ces annonces, l’incertitude continue de régner. « Partira ou partira pas ce mercredi, seul Dieu sait », a confié ce passager, manifestement exaspéré par la situation. Certains passagers sont présents à l’aéroport depuis 15h, respectant scrupuleusement les consignes de ponctualité, mais se trouvent toujours dans l’attente d’une solution.

L’une des passagères, Olivia, originaire de Guinée-Bissau, a raconté qu’elle était à l’aéroport depuis 07h du matin pour un vol initialement programmé à 10h30. « À 11h40, je suis allée à l’agence d’Air Sénégal pour connaître l’heure exacte du départ, mais la dame que j’ai trouvée m’a dit que le vol serait finalement à 17h30. Je lui ai alors demandé pourquoi il était si difficile de nous donner la bonne heure dès le départ, car nous étions là depuis le matin. J’ai cinq enfants avec moi, qui n’ont rien mangé, ici tout est cher. Les enfants commencent à pleurer, c’est vraiment un manque de respect. »

Aucune mesure n’a été prise pour soulager les passagers de cette longue attente, et les enfants, âgés de 5 à 6 ans, se retrouvent dans le désarroi total, n’ayant rien pu manger depuis le matin. Ce nouvel incident s’ajoute à une série de retards et de problèmes techniques qui ternissent de plus en plus la réputation d’Air Sénégal, notamment sur cette liaison pourtant cruciale entre Cap Skirring et Dakar.

Finalement, le nouveau départ est annoncé à 21H