Critique acerbe du Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS) : L'indifférence face à la crise sportive du Sénégal ! (Par Ndiawar Diop )

Le Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS) se complaît dans une stagnation préoccupante, montrant un manque flagrant de vision et une indifférence troublante face à la crise qui secoue le sport sénégalais. Alors que les grandes nations investissent massivement dans leurs disciplines sportives en confiant des rôles clés à des figures emblématiques capables d’inspirer et de motiver la jeunesse pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) 2026, au Sénégal, nous avons des marionnettes aux commandes. Ces personnes, qui n’ont jamais pratiqué le sport de haut niveau, se révèlent être des politiciens masqués, ayant pris en otage nos disciplines sportives. Et dans cette triste réalité, personne n’ose les dénoncer, car on dit que le leader du CNOSS est si influent qu’il pourrait s’en prendre à ses détracteurs.

Il ne s’agit pas ici d’avoir un problème personnel avec les dirigeants du CNOSS. La décence, tout simplement, exige que l’on mette les bonnes personnes aux bonnes places. Après presque deux décennies de résultats médiocres, il est impératif que les membres de cette structure cèdent la place à des leaders plus compétents.

Aujourd’hui, le CNOSS ne semble plus être qu’une agence de voyages et de collecte d’honneurs, où les dirigeants sont célébrés par des organisations internationales, tandis que le travail nécessaire au Sénégal est complètement négligé. Que signifie cette reconnaissance internationale, si elle ne reflète pas une amélioration tangible du sport national?

Lorsque les grandes nations organisent les Jeux Olympiques, elles choisissent des olympiens comme figures de proue. En Chine, c’est un athlète olympien qui est choisi comme mascotte, à Londres, c’est Sebastien Coe, un médaillé olympique, qui a dirigé l’événement, à Rio, un autre olympien, et à Paris, c’est encore un médaillé olympique qui prend les rênes. Même le président du Comité International Olympique (CIO), Thomas Bach, est un médaillé olympique, tout comme sa vice-présidente. Cela montre clairement que, partout ailleurs, les olympiens ne sont pas oubliés dans l’organisation des Jeux. Alors, pourquoi ce n’est pas le cas au Sénégal?

Qui, parmi les dirigeants actuels des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026 à Dakar, peut se targuer d’être un olympien ou un médaillé olympique? Personne. Et c’est là que réside le problème. J’interpelle le Président de la République, son Premier Ministre Ousmane Sonko, ainsi que la ministre de la Jeunesse et des Sports.

À quoi sert la médaille olympique de Elhadji Amadou Dia Ba? Où est l’expertise des grands champions tels que la championne du monde 2001 Amy Mbacké Thiam, Amadou Gakou, finaliste à Mexico en 1968, Ndiss Kaba Badji, finaliste à Pékin en 2008, ou encore Mamadou Diallo Rasta, finaliste à Los Angeles en 1984?

Pourquoi de grands sportifs comme Sadio Mané, Gana Guèye et tant d’autres ne sont-ils pas à la tête de ces organisations pour promouvoir efficacement les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026?

En dépit de l’existence d’anciens olympiens sénégalais, tant au pays qu’au sein de la diaspora, qui sont aujourd’hui diplômés en psychologie du sport et techniciens qualifiés, le CNOSS persiste à ignorer leur expertise précieuse, au détriment de la progression du sport sénégalais.

Il est temps d’arrêter cette mascarade. Comme disait récemment l’autre, “le CNOSS est dirigé par des individus qui se contentent de faire acte de présence sans jamais se remettre en question. Ils n’ont aucune stratégie, aucun programme, et manquent cruellement d’ambition pour propulser notre pays sur la scène mondiale. Ce manque de vision, combiné à une politique sportive incohérente, nous condamne à l’échec, comme en témoigne l’absence de médailles olympiques depuis 36 ans de participation. C’est un échec retentissant!”

Et le pire dans tout cela, c’est qu’ils n’ont même pas la décence de démissionner.

Pauvre sport sénégalais!

Par Ndiawar Diop