Coût global, financement, partenaires : Tout ce qu’il faut savoir du projet Vision 2050

Dans ce partenariat public/privé, l’Etat n’apportera que 30 % de sa contribution et le secteur privée apportera 70 % équivalent à 360 milliards. Dans cette approche, en changeant de paradigme, “nous avons pris le soin de programmer une stratégie quinquennale de développement 2025-2029 qui soit à hauteur des moyens de l’administration publique”.

Il n’y aura pas de groupe consultatif pour financer le déficit public. Tout le déficit public est couvert par tous les apports coopération en cours et également toute la stratégie que le Sénégal compte mener pour lever des financements au niveau régional et au niveau innovant. Le Gap de financement, c’est le financement privé qu’il faut aller rechercher et en priorité avec le secteur privée national ensuite avec les pays africains.

Il y aura des tables rondes au niveau du Sénégal, des tables rondes au niveau africain et éventuellement au niveau international pour boucler le financement qui est demandé.