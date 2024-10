Vision Sénégal 2050: Voici les grands axes de l’agenda national de transformation

Très attendu par le peuple sénégalais depuis l’accession à la magistrature suprême du président de la république, Bassirou Diomaye Faye, la présentation du référentiel dénommé « Sénégal 2050: Agenda national de transformation » a finalement lieu ce lundi 14 octobre 2024 au centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio ( CICAD ).

La cérémonie qui a réuni autour du président de la républiques les hautes autorités étatiques, les représentations diplomatiques des pays étrangers, les partenaires techniques et financiers, les chefs religieux et coutumiers, des hommes et des femmes d’affaire ainsi que les représentants des différentes couches sociales qui composent notre pays, a été un moment de partage sur les grands axes de la politique publique que compte mener le président Diomaye sous la conduite de son premier ministre, Ousmane Sonko pour redresser le pays et le remettre sur la voie du développement.

Pour ce faire, les experts locaux et le cabinet performance groupe qui ont travaillé de concert sous la coordination du premier ministre pour élaborer le document qui porte désormais les fondamentaux de la vision éclairée du président Diomaye, ont misé sur quatre axes essentiels que sont:

La bonne gouvernance et l’engagement africain qui constituent le fondement de base. Pour cela, le Sénégal réformera ses institutions pour renforcer la confiance des citoyens, approfondira la concentration de l’Etat et la décentralisation dans le cadre dune démocratie participative, renforcera son engament panafricain et restaurera l’autorité de L’Etat.

Un aménagement et un développement durable du terroir qui permettra d’assurer un développement inclusif et de préserver le patrimoine naturel national pour les générations futures. Ainsi, assurera un aménagement plus équilibré de son terroire urbain et rural, désenclavera l’ensemble du territoire national à travers 6 grands corridors régionaux, assurera l’accès universel à une énergie compétitive grâce à une transition énergétique juste et se positionnera en pays modèle d’économie circulaire et de gestion durable de ses écosystèmes.

Un capital humain de qualité et une forte équité sociale qui permettront de valoriser pleinement les ressources humaines nationales et de les mobiliser derrière la nouvelle vision 2050. Ainsi, légalité des chances sera renforcée par une éducation pour tous et une massification de la formation durable, la réforme foncier et une réforme profonde du système de santé pour un accès universel en passant dune logique de guérison à une logique de prévention, en numérisant le système, en développant fortement l’offre de santé publique et privée et en instaurant un système national d’assurance maladie.

Une économie compétitive qui s’appuie sur 4 moteurs de croissance

Ces trois axes précités soutiendront la mise en place d’un écosystème favorable au développement des filières compétitives autour de quatre rands moteurs de croissance capable de créer dans la durée des emplois et de la richesse pour soutenir le bien être de la population.

L’Etat ne se limitera toutefois pas à accompagner, il impulsera une véritable vision pour les filières à fort potentiel de croissance, en synergie avec le secteur privé. Ces filières motrices de croissances gagneront des marchés à l’international tout en garantissant notre souveraineté alimentaire, énergétique, industrielle, culturelle. La vision Sénégal 2050 concrétisera des bons de productivité et de compétitivité important dans l’agriculture et les industries agroalimentaires, les industries extractives, les industries manufacturières et les services à haute valeur ajoutée. Une vingtaine de filières seront rattachées à ces quatre moteurs de croissance, qui créeront les emplois et les revenus de demain, se feront passer le Sénégal de statut de pays à revenus intermédiaires-tranche supérieure.

Ces quatre qui mèneront en 2050 à un Sénégal souverain, prospère et juste, constituent l’agenda national de transformation, à savoir la feuille de route sur vingt cinq ans qui permettra de réaliser cette vision. Cet agenda national de transformation est illustré par le baobab Sénégal 2050: Chaque axe est subdivisé en programmes clés qui constitueront le master plan 2024-2030, feuille de route de l’État, des collectivités locales, du secteur privés et des partenaires techniques et financiers du Sénégal, qui permettra de mettre véritablement le Sénégal dans la trajectoire de la vision 2050.

