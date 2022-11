Forum sur la criminalité à Ziguinchor: La fondation Konroad Adenauer et ses partenaires veulent mettre fin à criminalité transfrontalière

Réunis autour du thème: criminalité transfrontalière entre le Sénégal, la Gambie et la Guinée Bissau, la fondation Konrad Adenauer, son partenaire (CASADES ) comité d’appui au développement économique et social et les délégations venues des pays concernés, ont entamé ce lundi 14 novembre un forum qui se poursuivra jusqu’à demain mardi 15 novembre 2022 à l’hôtel Kadiandoumagne de Ziguinchor.

Réagissant à cette occasion, monsieur Ingo Badoreck directeur du bureau de l’Etat de droit de la fondation Konrad Adenauer, monsieur Bassa Diawara directeur de CASADES et monsieur Sadibou Kébé directeur chargé de programme au bureau de l’Etat de droit de la fondation Konrad Adenauer, ont laisser entendre que cette rencontre s’inscrit dans une logique de mettre fin ou à défaut amoindrir le phénomène de la criminalité transfrontalière entre les pays précédemment cités.

Monsieur Ingo et ses partenaires qui vont échanger pendant deux jours ajoutent qu’au delà de criminalité, la lutte va concerner le vole de bétail et mais aussi le trafic d’armes. Mieux, les panélistes disent vouloir au terme de cette rencontre, trouver des solutions dissuasives pour mettre fin à ce fléau qui hante le sommeil des autorités et citoyens des pays frontalières en questions.

Source: Kewoulo