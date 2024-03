Les candidats recalés Cheikh Tidiane GADIO, Mouhamed Ben Diop et Amadou Aly Kane qui se disent “spoliés” ont déposé un recours devant la cour suprême pour la suspension du décret autorisant le processus électoral pour l’élection du futur président de la République. Et c’est l’un des leur qui a ouvert le bal des plaidoiries.

Selon Amadou Aly Kane candidat et avocat, “nous allons directement vers un chaos électoral.” Alors, c’est pour éviter cette confrontation inévitable que lui et ses camarades spoliés ont entamé ce combat. Et ils veulent pas que le monde pense qu’ils ne pensent qu’à leurs simples intérêts. Parce que “le combat juridique des requérants n’est pas un acte égoïste mais plutôt un combat pour le respect des juridictions du pays.”

Dans sa plaidoirie, l’avocat et candidat écarté -pour défaut de parrainage- de la prochaine présidentielle a fait savoir que “l’élection présidentielle est un processus qui se déroule par phase. En matière électorale les compétences sont distribuées par le législateur. Le décret convoquant le corps électoral est un acte administratif.”

Convaincu de son droit à dénoncer l’acte de gouvernement signé par Macky Sall, pour convoquer les citoyens aux urnes le 24 mars prochain, il a fait savoir que “le décret fixant la date de l’élection présidentielle ne respecte pas la période de la campagne électorale. Les candidats ont besoin de temps pour communier avec la population. Le délai pour la durée de la campagne doit être respecté.”

Alors, puisque le président sortant n’a pas respecté cette disposition de la loi, l’avocat a fait savoir que “il faut arrêter cette campagne électorale qui est en cours“.

Sur la question de la saisine de la cour suprême, la robe noire a déclaré que “tout candidat, même s’il n’est pas retenu par le conseil constitutionnel, a la possibilité de saisir la cour suprême.”

En ce qui concerne le bien fondé de la requête, l’avocat et candidat recalé à la présidentielle a demandé au juge “de suspendre le décret présidentiel qui fixe la date de l’élection présidentielle pour l’intérêt de la nation.”

Amadou Aly Kane d’ajouter que “si cette élection se tient à date échue, le futur Président ne sera pas légitime.” A l’en croire, les Sénégalais ne vont pas sortir pour voter.