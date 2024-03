Aliou Cissé : “Ce que j’ai appris avec le public sénégalais…”

Après l’élimination du Sénégal à la CAN 2023 face à la Côte d’Ivoire, Aliou Cissé a été hué à son arrivée à l’aéroport international Blaise Diagne. Pour sa première conférence de presse depuis cette élimination, Aliou Cissé revient sur ces huées.

“Je constate qu’il y a deux accueils. En 2022, on revient avec la CAN, où je suis en haut avec la Coupe et l’accueil en 2024, où je suis hué. Mais c’est comme ça, c’est le football. Ce que j’ai appris avec le public pendant toute mon expérience, c’est qu’il peut aimer une chose aujourd’hui et ne pas l’aimer un autre jour. Ça fait partie des aléas du foot“, a déclaré le sélectionneur face à la presse.

Aliou Cissé a également souligné le soutien qu’il a reçu de certains. “Il y a également de l’autre côté des encouragements, beaucoup de réconfort. Quand je pars en Casamance, je prends la route. Quand je suis arrivé à Keur Ayib, j’ai su qu’il y avait beaucoup de gens derrière l’équipe et derrière le coach. Mais je le redis, c’est le football, c’est comme ça“, ajoute-t-il.