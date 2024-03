Le bureau de l’Assemblée nationale vient de convoquer en urgence ses membres. La rencontre des parlementaires est prévue, dans une heure, à 15 heures au sein de l’hémicycle à la place Soweto.

Si rien ne filtre déjà sur l’ordre du jour, on craint fort que la dernière décision de la Cour Suprême rejetant les requêtes en annulation du décret présidentiel convoquant le corps électorale et fixant la date de l’élection au 24 mars y soit pour quelque chose. Avec cette situation de crise politique, la campagne électorale que Macky Sall cherchait à bloquer va continuer, si le mandat du président poursuit son cours. Et, le Conseil constitutionnel qui est le garant de la Constitution du Sénégal a fait savoir que «le mandat de Macky Sall s’arrête le 2 avril, à minuit. »

A partir de ce moment, en l’absence d’un nouveau président, c’est le Président de l’Assemblée Nationale, Amadou Mame Diop qui doit assurer l’intérim pour 3 mois. Et organiser l’élection avec les mêmes 19 candidats retenus par la liste définitive du Conseil Constitutionnel. Puisque Macky Sall ne veut plus de son candidat, Amadou Ba, -même s’il fait dire le contraire à la presse et montre des signaux d’un subite rapprochement-, et ne veut pas voir Bassirou Diomaye Faye occuper son moelleux fauteuil au palais, il ne lui reste pour seule alternative que de jeter l’éponge, démissionner de ses fonctions de président de la République; missions qui seront, de toutes façons, finies dans deux semaines.

Mais, de rejoindre les rangs des anciens chefs d’État, Macky Sall -qui porte en grippe les sages du Conseil constitutionnel- pourrait décider de ne pas quitter la scène publique tout seul. Comme un Kamikaze, il pourra emporter les juges Constitutionnels avec lui, en dissolvant le Conseil avant de démissionner.

Cette situation, le député Samba Dang de Yewwi Akan Wi semble le craindre. En groupe fermé, les députés de l’opposition ont fait savoir qu’ils s’opposeraient à la dissolution du Conseil Constitutionnel. Mais, en réalité, ils n’ont pas les moyens de bloquer la trop lourde signature de Son Excellence Macky Sall. Avec la démission de Macky Sall, une nouvelle élection présidentielle sera organisée avec l’entrée en jeu de nouveaux candidats comme Ousmane Sonko, Abdoulaye Daouda Diallo et Karim Wade….Mais, cette nouvelle campagne se fera sur le dos de Amadou Ba et Bassirou Diomaye Faye qui de toutes les façons n’avait jamais rien demandé.

.