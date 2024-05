Coupe du Sénégal : Chocs de Ligue 1 avec Dakar SC vs Jaraaf et Casa Sports vs AS Pikine en 8es de Finale, ce mercredi

Les huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal démarrent ce mercredi 22 mai 2024, avec quatre matchs au programme pour cette journée, dont deux confrontations alléchantes entre équipes de Ligue 1 : Dakar SC contre Jaraaf et Casa Sports face à AS Pikine.

À Kolda, Casa Sports, plusieurs fois champion (1979, 2011, 2021, 2022), accueille AS Pikine. Les deux équipes cherchent à redonner du sens à leur saison après des parcours en championnat en demi-teinte. Ce duel s’annonce déterminant pour les deux clubs, désireux de sauver leur saison par une performance en Coupe.

Le Jaraaf, détenteur actuel du trophée et recordman avec 15 victoires, se déplace chez Dakar SC pour un duel palpitant dans la capitale. Les deux équipes, respectivement 2e et 3e en Ligue 1, se sont déjà rencontrées deux fois cette saison, avec des matchs nuls (1-1 à l’aller et 0-0 au retour). Cette rencontre promet d’être décisive pour la suite de leur parcours en Coupe du Sénégal.

Teungueth FC, leader de la Ligue 1 et vainqueur en 2019, affronte le CNEPS Excellence, équipe de Ligue 2 classée 8e. Ce match à domicile devrait permettre à Teungueth FC de continuer leur belle saison, mais ils devront se méfier des Thiessois, souvent imprévisibles. Le promu Jamono Fatick, en lutte pour son maintien en Ligue 1, accueille HLM Dakar, 4e en Ligue 2 et aspirant à la montée dans l’élite. Ce match est crucial pour les deux équipes dans leur quête respective de progression et de maintien. Les huitièmes de finale se poursuivront et se clôtureront demain, jeudi 23 mai 2024.

Programme des 8es de Finale

Mercredi 22 mai 2024

16h30 : Jamono Fatick (L1) vs HLM Dakar (L2) – Stade Massène Sène

Jeudi 23 mai 2024

16h00 : Mbour PC (N1) vs AS Kaffrine (N1) – Stade Caroline Faye

: Férus Foot de Louga (D5) vs AS Douanes (L2) – Stade Alboury Ndiaye 18h00 : Keur Madior (L2) vs Jeanne d’Arc (N1) – Stade Caroline Faye