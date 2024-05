USA : Un adolescent du Colorado encourt jusqu’à 60 ans de prison après…

Un adolescent du Colorado encourt jusqu’à 60 ans de prison après avoir incendié par erreur la maison d’une famille, tuant cinq personnes, dans un acte de vengeance pour son iPhone volé. Kevin Bui, 20 ans, a plaidé coupable d’avoir déclenché cet incendie en août 2020, après avoir localisé approximativement son téléphone volé avec l’application “Find my iPhone”.

Il a été jugé responsable de la mort de cinq membres d’une famille sénégalaise. Les accusations incluent également d’autres crimes graves, mais ils ont été abandonnés dans le cadre d’un accord de plaidoyer. Djibril Diol, 29 ans, Adja Diol, 23 ans, leur fille Khadija de 22 mois, ainsi que leur parente Hassan Diol, 25 ans, et sa fille de 6 mois, Hawa Beye, ont tous péri dans l’incendie.

Trois autres personnes se sont blessées en sautant du second étage de la maison durant la nuit pour échapper aux flammes. Les caméras de surveillance ont filmé Bui et ses deux amis portant des cagoules et des sweat-shirts à capuche sombres lorsqu’ils ont mis le feu à la maison. La police a identifié le trio comme suspects après avoir obtenu un mandat pour que Google fournisse les adresses IP ayant recherché l’adresse de la maison dans les 15 jours précédant l’incendie.