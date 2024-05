Coupe du Sénégal : Les équipes engagées vont connaître leur adversaire en quarts de finale ce vendredi

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) organise ce vendredi le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe du Sénégal dans les différentes catégories. La cérémonie se tiendra à partir de 11h00 au Restaurant Good Rade, situé sur la Voie de Dégagement Nord (VDN) à Dakar.

Pour les seniors masculins, les huit équipes qualifiées sont le Jaraaf, vainqueur de l’édition précédente, ainsi que Teungueth FC, Casa Sports, Jamono Fatick, Dial Diop, Férus Foot de Louga, la Jeanne d’Arc et Mbour Petite Côte. Ces équipes vont connaître leurs adversaires à l’issue de ce tirage très attendu. Chez les seniors féminines, les équipes en lice sont l’ASC Aigles de Médina, l’USPA, Kaolack FC, AFA Grand-Yoff, Jappo Olympique de Guédiawaye, Casa Sports, Amazones de Grand-Yoff et Baobab de Tambacounda. Les quarts de finale féminins promettent des affrontements palpitants.

Dans la catégorie des juniors, le top 8 comprend Niaguis FC, Diambars, Jaraaf, Club Olympique Thiessois, ISEG Sports, Pegasus, AJEL de Rufisque et Oslo FA. Enfin, chez les cadets, les équipes qualifiées sont Keur Samba Kabatoki de Kaolack, ASCA Foot de Dakar, Guelewars de Fatick, Génération Foot, DSFA de Mbour, Wally Daan de Thiès, Jolof Olympique Club et AF Darou Salam de Grand-Yoff. Ces jeunes espoirs du football sénégalais auront l’occasion de se mesurer les uns aux autres et de poursuivre leur parcours vers le titre.