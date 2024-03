Coupe du Maire – Dames 2024 : Detenteur du trophée, le DUC croise Flying Star, et la finaliste malheureuse l’ASCVD affronte le SIBAC, en huitième de finale

Après l’édition de 2023 de la Coupe du Maire Dames, remportée par le Dakar Université Club (DUC). Place maintenant à celle de 2024, qui s’annonce déjà palpitante, avec des rencontres attrayantes au menu, comme DUC (détenteur du titre), Flying Star ou encore Bopp – JA. Les choses sérieuses vont démarrer dès ce mardi 26 et mercredi 27 mars, au stadium Marius Ndiaye.

Le Dakar Université Club, classé deuxième dans le groupe A, tente de conserver son titre face à l’équipe Flying Star qui se classe cinquième dans le groupe B. Le Dakar Université Club affiche un bilan de six victoires et une défaite, tandis que Flying Star enregistre trois victoires et quatre défaites. Il convient de noter que l’année précédente, DUC avait remporté la victoire contre la ville de Dakar.

La finaliste malheureuse de l’édition précédente, l’ASC Ville de Dakar, reçue 7 sur 7 en championnat, aura un adversaire largement à sa portée, à savoir le SIBAC, une équipe qui n’est même pas dans l’élite.

La Jeanne d’Arc, qui cartonne en championnat avec sept succès en autant de matchs, se frottera à Bopp, 4e au classement de la poule B, avec un bilan de trois victoires et quatre défaites.

Voici le programme des huitièmes de finale de la Coupe du Maire Dames :

Mardi 26 mars – Place de la Nation

13H00 : Avenir de Fass – UCAD SC

16H00 : Bargny – HLM BC

Stadium Marius Ndiaye

16H00 : Flying Star – DUC

17H30 : BOPP – JA

Mercredi 27 mars – Stadium Marius Ndiaye

13H00 : Dream ACT – GBA

14H30 : ASCVD – SIBAC

16H00 : DBALOC – Jaraaf