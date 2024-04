N1 Féminin – Journée 10 : L’ASCVD espère gagner son dixième match consécutif malgré sa qualification pour les play-offs, JA vise une nouvelle victoire et GBA devrait réagir

Ce week-end, c’est la 10e journée du championnat national 1 féminin de basket, avec des matchs décisifs pour la qualification aux play-offs. Bien que déjà qualifiée, l’équipe de Ville de Dakar cherchera à remporter son dixième match de la saison en se déplaçant à Mbour pour affronter le Mbour Basket Club.

L’équipe de l’ASCVD réalise une saison remarquable, en championnat et dans d’autres compétitions, et elle s’est récemment qualifiée pour la finale de la coupe de la ligue, compétition dont elle détient actuellement le trophée. Les joueuses de Tapha Gaye, qui dominent incontestablement le groupe A avec neuf victoires consécutives, viseront la dixième victoire ce samedi contre le Mbour Basket Club, actuellement avant-dernier au classement et loin d’une qualification pour les play-offs. Elles devront montrer un autre visage si elles espèrent y participer, ce qui ne sera pas une tâche facile, car elles auront affaire à un adversaire redoutable.

La Jeanne d’Arc souhaite rebondir après son élimination en demi-finale de la coupe de la ligue la semaine dernière contre GBA. Sous la direction de Dame Diouf, l’équipe vise une neuvième victoire de la saison en affrontant Flying Star ce samedi. De plus, la JA a assuré sa qualification pour les play-offs.

Après sa remarquable performance en atteignant la finale de la coupe de la ligue, GBA tentera de renouer avec la victoire en championnat en affrontant l’équipe largement à sa portée, l’ISEG Sports, classée dernière de la poule B avec neuf défaites en neuf matchs.

Voici le planning de la 10e journée du National 1 Féminin :

Samedi 20 avril – Stadium Marius Ndiaye

10 h 30 : JA – Flying Star

12 h 00 : ASFO – DUC

13 h 30 : ASCC Bopp – Cemt Ziguinchor

Thiés

16 h 30 : US Rail – Saint-Louis BC

Mbour

16 h 30 : Mbour BC – ASCVD

Dimanche 21 avril – Stadium Marius Ndiaye

10 h 30 : UCAD SC – Jaraaf

12 h 00 : ISEG – GBA