La FIBA a tranché, le joueur nigérian UMEADI jouera pour le DUC !

Bonne nouvelle pour le club de basket Dakar Université Club. La commission juridique de la FIBA a tranché sur le litige opposant le club sénégalais à celui Rwandais où évoluait Emmanuel Umeadi.

Recruté par le DUC au mois de mars passé, Emmanuel Umeadi 27 ans – 209 cm n’a pu rejoindre son club faute de délivrance de la lettre de sortie par la fédération rwandaise de basket où il évoluait avec Génération Club de Rwanda. A défaut de paiement et de raisons sécuritaires, Umeadi a resilié son contrat de façon unilatéral après 5 matchs joués.

Ainsi, une procédure de litige a été ouvert par la FIBA depuis le 16 avril passé. Après l’enquête qui a permis à l’instance d’être en possession de tous les documents et preuves des parties, la commission juridique de la FIBA a rendu son verdict hier. « A cet égard, une telle violation du Contrat a donné au Joueur le droit de résilier le Contrat pour un motif valable, ce qui a été fait tacitement en quittant le Club et en sollicitant à la SBF une demander de lettre de sortie. Sur la base des éléments du dossier et en considérant qu’une lettre de sortie ne peut être retardée ou refusée en raison d’un différend monétaire entre un club et un joueur (art. 3-60 IR FIBA), la lettre de sortie sera émise et le Le joueur pourra désormais s’inscrire dans un club du Sénégal » peut-on lire dans le document.

Emmanuel Emadi qui joue au poste d’ailier fort et pivot va ainsi renforcer l’effectif du DUC leader de la poule B et qualifié pour les playoffs.