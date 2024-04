Basket N1 masculin j11: le derby Douane / Ville de Dakar, Louga BC pour reclasser US Rail, DUC et JA, la bataille du trône

La 11e journée du championnat de National 1 masculin se déroulera le week-end du 27 et 28 avril 2024 à Marius Ndiaye et dans les régions. Douane sera confrontée à son dauphin de la poule A, Ville de Dakar. La première place de la poule B sera disputée entre DUC et la Jeanne d’Arc. Louga BC défiera US Rail, qui détient une place qualificative aux play-offs.

En demi-finale de la Coupe Saint-Michel, Ville de Dakar a repris sa revanche contre la Douane, qui avait remporté le trophée l’année précédente. Dans le championnat masculin, la Douane a également été la seule équipe à avoir battu Ville de Dakar. Lors des demi-finales de la Coupe Saint-Michel, l’ASC Ville de Dakar a rendu le coup. Les hommes de Pabi Guèye ne sont pas prêts à oublier cette défaite très amère. Ce dimanche à Marius Ndiaye, ces deux équipes s’affronteront pour un match très disputé de la 11e journée du championnat masculin.

La Jeanne d’Arc et le Duc, classés respectivement à la première et à la seconde place de la poule B, se disputèrent enfin la première place. Le trône est actuellement occupé par la Jeanne d’Arc, même si les deux équipes sont à égalité de points. Si la vieille dame est battue par DUC, il reprend la tête du podium. Cependant, lors de la 4e journée, ces deux équipes ont déjà disputé un match de championnat et c’est la Jeanne d’Arc qui a remporté le duel sur le score de 54-46.

US Rail, qui occupe la 4e place de la poule B, affrontera le Louga BC, qui est à deux victoires d’elle (5e avec 14 points). Toutefois, US Rail doit remporter ce match afin de se mettre à l’abri, puisqu’elle possède une place qualificative pour les play-offs. La formation lougaoise avait été battue par US Rail (78-61), lors de la 4e journée du championnat masculin. Mais, Louga BC pourrait exercer une pression sur US Rail en cas de victoire.

Le troisième de la poule B, Mermoz BC, affrontera ASUC Sports afin de remporter sa septième victoire dans le championnat masculin et de sécuriser sa place. ASUC, 6e avec 14 points aura aussi besoin d’une victoire pour se rapprocher de la 4e place qualificative aux play-offs.

Les deux lanternes rouges de la poule B, ASFA et USPA s’affronteront aussi ce samedi 27 avril à Marius Ndiaye.